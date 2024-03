Svetovni dan sodobne klavirske glasbe, ki ga praznujemo od leta 2015, je nastal kot platforma za projekte, povezane s klavirjem, s čimer se spodbuja razvoj klavirske glasbe v različne smeri. Toda to ni samo praznik izvajalcev, temveč tudi skladateljev, izdelovalcev klavirjev, uglaševalcev, gibalcev in poslušalcev, kot je svojo pobudo za poseben praznik pianistov utemeljil​ Nils Frahm, nemški pianist in skladatelj.

Med izvirnimi dogodki bo koncert v CUK Kino Šiška, kjer bo na odru klavirska trojka Manca Udovič, Blaž Avsenik in Sašo Vollmaier. Klavirska kompozicija Klasje, ki jo bodo izvedli, ni klasično delo. Povezali so se trije izrazito avtorski pianisti, ki so hkrati tudi komponisti; del skladbe bodo tudi vizualije, za katere bo skrbela multimedijska umetnica Anja Romih. Šlo bo za 45-minutni performans, izvajala se bo programska glasba, ideje za glasbeno improvizacijo pa bodo pianisti črpali iz vsakdanjega življenja, literature, likovne umetnosti, narave in podobno. Kot pravijo glasbeniki sami, se bodo poklonili skriti lepoti, mehkobi in moči narave. Ob tem se bodo naslonili na citate iz teksta Hermanna HessejaO uživanju narave, med drugim na misel: »Iz gozdov in jesenskih pašnikov, z ledenikov in z rumenega klasja bi morali steči skozi vse čute v naše življenje moč, duh, smisel, vrednost.« Na sporedu bo še znamenita skladba Vltava za klavir štiriročno skladatelja Bedřicha Smetane. To bo hkrati poklon 200. obletnici rojstva tega velikega glasbenega genija.

Manca Udovič je pianistka, ki ustvarja avtorske skladbe, glasbo za film in spremljave k poeziji. Sašo Vollmaier je avtor odmevnih projektov Vollmaier: Kind of Laibach in Vollmaier: Ligeti (Kako razložiti Ligetija mrtvemu občinstvu), sicer pa svoj izraz išče v temnejših zvočnih prostorih, med klasičnim in improvizacijskim svetom. Blaž Avsenik ustvarja avtorsko glasbo, zadnja leta deluje tudi kot producent in aranžer, sicer pa izvira iz slovite glasbene družine Avsenikov.