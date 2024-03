Ujet v hišo

Že ptički čivkajo o predrznih tatovih, ki zlasti na starejše prežijo pod krinko delavcev telekomunikacijskih ali elektro podjetij, serviserjev, popisovalcev plina ... Običajno »napadajo« v parih – eden s pogovorom zamoti žrtev, drugi se neopazno izmuzne v hišo, jo preišče in odnese vse, kar je vrednega. Okradeni običajno potrebujejo kar nekaj časa, da sploh ugotovijo, da so bili tarče. Policisti take nepridiprave opisujejo kot prefinjene in pretkane osebke, a se tudi takim kdaj zalomi. Vzorčen primer tega je poskus tatvine v Šentjanah, kjer je neznanec gospe povedal, da si zelo želi ogledati njeno hišo, ona pa ga je brez težav peljala na ogled. Ko mu jo je razkazovala, je po navedbah policije najverjetneje vanjo vstopil njegov partner in to z namenom, da gospo okrade. Ženska tega, seveda, ni vedela. Ko je prvi moški zaključil »ogled«, je gospa zaklenila vrata hiše in tudi sama šla. Vanj pa zaklenila drugega nepridiprava, za katerega sploh ni vedela, da je not. Moški je tako moral vlomiti iz notranjosti hiše ven, da se je prebil na prostost. Odnesel ni ničesar (razen cele kože). Za naslednjič mu na srce polagamo, naj pred takim podvigom vendarle odpre priročnik za drzne tatvine, da se ne bo znova tako osmešil.

Ukradeno prase in WC školjka

Nekateri drugi tatiči – prefinjeni in pretkani – so imeli pri svojem delu več sreče. Kaj vse nenavadnega so si uspeli zadnje čase stlačiti v žepe, prtljažnike in še kam? V Semiču so s kmetije odnesli tri ovce, od sosedov pa hladilnik, posodo in več glasbil. V Trebnjem so ukradli dva bakrena kotla za žganjekuho, iz dveh različnih trgovin v Ajdovščini pa več steklenic žganih pijač. Iz ene za skoraj 500 evrov. Planincem v Gornjem Gradu so odnesli nekaj denarjev in čokolado, iz krške avtopralnice so odnesli žetone za pranje vozil, iz več kavnih avtomatov pa kovance. V Velenju so, denimo, vlomili v novogradnjo in iz nje odnesli dva umivalnika in straniščno školjko, v Mrvicah pa je nekdo z dvorišča odpeljal viličarja, na katerem je bil v kovinskem zaboju prašič (!). Policisti so ukradeno vozilo našli na bližnjem travniku, o živali pa ni bilo ne duha ne sluha.

Namesto v blagajno v žep

Prefinjen in izredno pretkan – pa vemo, da se ponavljamo - je bil tudi hrvaški natakar Mario, ki mu je uspelo kar dve leti skrivoma krasti od svojega delodajalca. Restavracijo, v kateri je delal, je tako oškodoval za okoli 20 tisoč evrov. Kako mu je to uspelo? Leta 2021 in 2022 je v restavraciji Uno v Slavonskem Brodu izdal 326 računov, za katere je lažno prikazal, da so bili plačani s kartico. Zneske je zaračunal v gotovini, a jih ni pospravil v blagajno, temveč v svoj žep. Mesečno si je na tak način plačo zvišal za dobrega tisočaka. Da je nekaj narobe, so sčasoma opazili v računovodstvu, 28-letnika pa so izdale analize računov in pa posnetki nadzornih kamer. Mario je v preiskavi policistom priznal, kaj je storil, odtlej pa se brani z molkom.

Prazen hladilnik pa tudi krožnik

Slabo vzgojen, kar je na lastni koži uvidela tudi njegova mama, pa je 46-letni Hrvat Igor, ki se svoji roditeljici trenutno ne sme približati na manj kot sto metrov. Bilo je avgusta lani, ko je nek večer prišel domov, po navedbah mame zelo pijan. Našel jo je na kavču v dnevni sobi, kar ga je zmotilo. Zakaj leži? Zakaj je tako lena? Začel je kričati nanjo in jo zmerjati, ji večkrat zagrozil s smrtjo, potem pa se zaprl v svojo sobo. 46-letnik je namreč še vedno živel doma. Mama je poklicala policijo, ki ga je odpeljala. »Ves čas sem bila tiho, ker me ga je v takem stanju vedno strah. Ozmerjal me je s ku*bo,« je povedala mama, ki se verjetno sprašuje, kaj pri vzgoji je storila narobe. On sicer pravi, da je šlo bolj ali manj za običajen prepir, takega, kakršen pač izbruhne med staršem in otrokom. Nikoli ji ne bi storil nič žalega, pravi. Razjezilo ga je, ker mu mama (spomnimo, star je 46 let!) ni nič skuhala, hladilnik pa je bil prazen.

Knockout sredi trgovine

Tudi pri zadnji zgodbi ostajamo pri južnih sosedih. Tako kot protagonist prejšnjega zapisa tudi tema dvema ne bi škodil kak osvežitveni tečaj olike. 31-letnika iz Bjelovarja so denimo obsodili, ker se je na facebooku zgražal nad lokalnimi policisti. »Mamo vam policijsko ...« jih je na daljavo nahrulil in jih še celo pozval, naj ga na cesti vendarle ustavijo. Spoznali so ga za krivega in ga kaznovali s 60 evri kazni. Malce bolj nasilno pa je bilo srečanje policista s kupci v neki trgovini, ki so prišli vanjo po pivo. 50-letni policist Danijel je lanskega marca še pred poldnevom 38-letnega Marka najprej odrinil in se začel prebijati proti izhodu, ko je mrtvo pijan moški za njim kričal sočne žaljivke na račun njegove mame in očeta. »Našli te bomo in razbili!« je še navrgel. Danijel se je obrnil, ga s pestjo na polno udaril v glavo, da se je Marko zložil po tleh, pri čemer mu je poškodoval tako ustnico kot zobe. Na pomoč mu je priskočil prijatelj Tomislav, pretep pa so razdvojili drugi policisti. Moški se je branil, da ga je Danijel napadel iz ljubega miru in mu še razlil pivo. Šele potem naj bi ga začel žaliti. Sodnica je vsakega kaznovala s stotimi evri kazni.