Mislece, raziskovalce in umetnike je že v preteklosti pritegnila evolucijska iznajdljivost javorjevega drevesa. Njegova aerodinamična semena so bila med navdihi za prve študije letalstva. Helikopterčkom, ki jih je modelirala spretna roka narave, je Matej Andraž Vogrinčič posvetil dve leti, da bi nadaljeval trilogijo, v kateri se posveča prostoru Cukrarne. Umetniški projekt je začel leta 2019 s prvim delom trilogije, ki ga je naslovil Na poti. Takrat je z drobirjem iz starih strešnikov Cukrarne zarisal pot čez Ambrožev trg do novega mestnega prostora za umetnost. Sago z naslovom IZlet nadaljuje kanček bližje tej znameniti stavbi, zadaj na dvorišču pri požarnih stopnicah. Tam bo s puhalnikom za listje v zrak pognal na tisoče javorjevih semen, ki jih ima varno spravljene v dvajsetih kartonastih škatlah. »Navdih je bil čisto otroški, radosten, torej ta fascinacija nad tem, da vržeš seme v zrak in leti. Sledilo je dolgotrajno nabiranje teh semen. Začel sem okoli Cukrarne, kjer je kar veliko javorjev. Ko se trudiš, da jih boš pometel, se moraš zraven ukvarjati še s kamenčki, čigumiji, papirčki, cigaretnimi ogorki. Delo mi je olajšala garaža na Poljanski, kjer so prav tako javorji, le da na tleh ni bilo teh odpadkov, z izjemo kakšne lego kocke, ki je otroku padla z balkona bližnjega bloka,« je razložil.

Dve leti za dve minuti

»Happening prevajamo kot dogodek, je pa to sicer nekaj, kar je težko opredeliti. Zdi se mi lep, malo pozabljen termin, ki izhaja iz 60. let. Tak umetniški dogodek nadziramo le delno, zato ne vemo, kakšen bo končni rezultat. Pri vsem tem je pomemben element sodelovanje publike. Pripravljenih imamo 30 armafleksov, 30 belih halj in 30 vezirjev. Ljudje se bodo ulegli in gledali, kako javorjeve vetrnice padajo nanje. Nismo se sicer omejili na 30 ljudi, pride lahko kdor koli, a tisti brez opreme bodo morali biti malo bolj previdni, da ne dobijo kaj v oči. Zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer ne vemo, kam vse jih bo neslo,« pojasni Vogrinčič. To je njegov prvi gibljivi projekt, v katerega je vključil predmete iz narave, ki jih sam ni nič spreminjal, razloži: »V teh tridesetih letih, odkar se ukvarjam z umetnostjo, sem se vedno posvečal množici predmetov v določenem prostoru, zanimalo me je, kako ta prostor spremenijo, sooblikujejo, kaj vse se pri tem poraja. Zdaj sem to želel nadgraditi. Ta projekt bo za vsakega gledalca v vsakem trenutku drugačen. Če imamo statično sliko, gledamo vsi isto sliko. Tu pa se stvar vsako stotinko sekunde spreminja v času in prostoru za vsakega gledalca posebej.« Dogodek sam bo precej kratek, kakšni dve minuti, a ne več kot pet, pri čemer sogovornik upa, da bo imel let javorjevih semen zato toliko daljši učinek.

Za današnji happening so mesta že zapolnjena, se bodo pa poetični IZleti ponovili vsak dan v dveh terminih še jutri do vključno 25. maja. Vstop je brezplačen, zaradi omejenega števila mest pa se je treba predhodno prijaviti na info@cukrarna.art. Vremensko napoved Vogrinčič v šali komentira: »Vidim, da so napovedani sunki, tako da bomo skoraj kot skakalci, ki na smučarskih skakalnicah čakajo na tisti pravi veter.«