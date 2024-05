Morda se zdi, da smo z zadrsko regijo že stari znanci, a vendar se med živahnimi valovi in zelenim hribovjem skriva vrsta zakladov, ki čakajo, da jih odkrijemo. To je regija raznolikosti z več kot sto otoki, naravnimi parki, znamenitim Velebitom, Paklenico, rodovitno ravnino Ravni kotari, Vranskim jezerom, kraškimi rekami, mesti, polnimi zgodovine, in romantičnimi ribiškimi vasicami. Regija, ki ponuja užitek in sprostitev za vsakogar, od adrenalinskih navdušencev in ljubiteljev narave do družin in vseh tistih, ki uživajo v izjemni kulinariki. »Vrhunskost zadrske regije dokazujejo izjemni uspehi lokalnih ponudnikov. Ti s svojimi prizadevanji skrbijo za raznoliko ponudbo kakovostnih izdelkov, ki doživljajo svetovno slavo. Ena takšnih zgodb so letošnja odličja naših oljkarjev s svetovnega ocenjevanja oljčnih olj v New Yorku,« je povedala Mihaela Kadija, direktorica Turistične skupnosti Zadrske županije.

Kaj se letos pije v Dalmaciji

Pisan nabor lokalnih ponudnikov jedi in pijač z vseh koncev zadrske regije, ki so se predstavili na dogodku v Ljubljani, je priljubljeno turistično destinacijo povzdignil na novo raven in za obisk nedvomno navdušil ljubitelje pristnih okusov v povsem klasičnih ali sodobno nadgrajenih različicah. Za pijačo dobrodošlice je barman iz priljubljene zadrske obedovalnice na prostem Picnic Mingle & Fun pripravljal maraska spritz z likerjem avtohtone višnje maraska vinske kleti Fiolić in penečim vinom scura vinske kleti Bora ter povzdignjeno različico znanega dalmatinskega koktajla PT, ki združuje tonik in Maraskin pelinkovec, ki ga je posebej za ta dogodek infuziral z listom fige. Tudi brezalkoholni napitek je prepletal tradicijo s sodobnostjo, saj je barman za svoj espresso tonik uporabil hladno varjeno »kavo« iz praženih suhih fig.

Kuharski del ekipe Picnic Mingle & Fun se je ob tej priložnosti pridružil ustvarjalnemu kuharskemu mojstru Saši Beganu, prejemniku naziva chef prihodnosti Gault & Millau 2023, ki je pred manj kot mesecem dni v Zadru odprl svojo novo restavracijo Labrax z odličnimi (pretežno) ribjimi jedmi in vinom. Za predstavitev zadrske regije so skupaj zasnovali pet jedi, neločljivo povezanih z lokalnim okoljem in tradicijo. Postregli so brancinov karpačo, za katerega je suhozorjenega brancina priskrbela ribogojnica MarFish z Ugljana, ki je kot prva v Evropi uvedla ikedžime, znameniti japonski pristop gojenja in nadaljnje priprave rib, ter tartar jadranskega modroplavutega tuna iz lokalnega obrata Pelagos net farma. Popestrili so ga s figovim kisom, ki ga pridelujejo na kmetiji Matulić s Pašmana, soljo Ninskih solin in oljčnim oljem znamke 2 Štorije. Kot glavne jedi so postregli testenine z navdušujočim ragujem iz modre rakovice, izrazito invazivne vrste, ki jo je za končne uporabnike nedavno začelo pripravljati uspešno zadrsko podjetje Marikomerc, pečen file brancina na kremi iz črnega česna ter odlično paško jagnjetino z bobom.

Morsko pojedino je s hobotničino solato in rižoto z morskimi sadeži dopolnil chef Livio Perin, ribič iz majhnega naselja Kali na Ugljanu in ustanovitelj podjetja Šiš-mar, v katerem pripravljajo vložene inčune, lokarde, kozice, hobotnice in druge morske jedi. Poznan je tudi kot soavtor kuharske uspešnice Iz morja v lonec, ki jo je napisal skupaj s slovenskim prijateljem Gregorjem Podržajem. Ob Liviu so se predstavili tudi drugi ponudniki z območja Zadrskega arhipelaga, ki so v pokušnjo dali svoje domače sire, namaze, slastne vložene dobrote, piškote iz oljčnega olja, likerje in drugo.

Paški sir – ponos Paga

Pri predstavitvi okusov zadrske regije seveda ne moremo mimo Paga in tamkajšnjih svetovno znanih sirov. Združenje paških sirarjev, ki je upravičeno izjemno ponosno na številna prejeta odličja in certifikat zaščitene označbe porekla za paški sir, so zastopale Paška sirarna, sirarna Gligora in sirarna MIH. Predstavili so raznolike sire s poudarkom na različno dolgo zorjenih paških sirih, ki smejo biti izdelani izključno iz mleka avtohtone sorte ovac paška pramenka. Za posebno aromo mladih in zorjenih sirov skrbi pestra paša, ki zajema številna zelišča, ter slanost, ki jo z morja na travnike prinese lokalna burja. Sire so pospremili s tradicionalnimi slaščicami, kot so paški baškotini in kolač pandešpanj, ter limončelom in travarico, pripravljeno po starem receptu tamkajšnjega reda benediktink.

Pakoštane – pristni okusi podeželja

Med Vranskim jezerom in morjem leži naselje Pakoštane, tamkajšnji turistični kmetiji Didini vrtovi in Plavica pa sta odlično predstavili krogotok življenja, ki vodi od rodovitnih polj in sadovnjakov do živine, ki zagotavlja izjemne mesne izdelke, kot so pršut, panceta in budjola. Pospremili so jih s prvovrstnimi fokačami in kruhom pekarne Kroštula, katere ustanovitelj uspešno zgodbo peke z drožmi nadaljuje v Zagrebu in New Yorku. Poudarili so, da Pakoštane slovenski gostje že leta z veseljem obiskujejo, zato se jim je zdelo prav, da nas tudi oni obiščejo v Ljubljani in nas z dobrotami spomnijo, kako dobro bomo jedli poleti.

Vrhunsko olje in vino

Predstavitev okusov zadrske regije je ob spremljavi klapskih melodij mladega srednješolskega sestava Feral zaokrožila še pokušnja oljčnega olja in vina. Izjemne vinarje s tega območja je predstavil zadrski sommelier in ustanovitelj vinskega festivala Zadar Wine Festival Ivan Stiblik, ki je poudaril, da so butična vina še posebno zaslužna za prepoznavnost regije v svetu. Poleg številnih svetovno znanih sort v okolici Zadra gojijo tudi številne avtohtone vinske sorte, kot so pošip, maraština, debit, crljenak in druge, v ponos pa jim je, da si vse večji delež vinarjev (več kot 35 odstotkov) prizadeva za ekološko pridelana vina in vpeljavo trajnostnih praks.