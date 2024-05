Po poročanju državne televizije je To Lama na današnjem tajnem glasovanju podprlo 472 od 473 poslancev narodne skupščine.

66-letni Lam je od leta 2016 minister za javno varnost in je v komunistični državi zavzel trdo stališče do gibanj za človekove pravice. V času, ko je bil minister, so bili aretirani številni aktivisti in blogerji.

Centralni komite vladajoče Komunistične partije Vietnama (KPV) je To Lama konec tedna predstavil kot edinega kandidata za predsedniški položaj.

Še v torek je kazalo, da bo Lam hkrati opravljal predsedniško funkcijo in funkcijo na ministrstvu za javno varnost, kar bi bilo prvič v Vietnamu. Toda nekaj ur pred tajnim glasovanjem so se poslanci dogovorili, da ga bodo razrešili s položaja ministra za javno varnost.

To Lam je že tretji predsednik Vietnama v treh letih. Njegov predhodnik Vo Van Thuong je marca odstopil po le letu dni zaradi korupcijskega škandala.

Vietnamski predsednik sicer nima večjih političnih pristojnosti. Pretežno reprezentativna funkcija velja za tretjo najpomembnejšo v politični hierarhiji, za voditeljem komunistične partije in predsednikom vlade.