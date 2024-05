Včeraj nekaj po tretji uri popoldan se je na cesti med Spodnjim Logom in Bregom pri Litiji zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba izgubila življenje, še tri pa so bile poškodovane, so sporočili s policije.

41-letna voznica je v desnem nepreglednem ovinku iz še neznanega razloga z avtom zapeljala v desno na bankino, trčila v varnostno ograjo, zavila levo na drug pas, kjer je trčila v avto, ki ga je vozil 50-letnik. »Voznica je na kraju nesreče umrla, enajstletna potnica v njenem avtu je bila hudo, devetletna pa lažje poškodovana,« so še sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Na ljubljanski policijski upravi pa dodali, da so otroka odpeljali v UKC, življenje hudo poškodovane deklice pa po zadnjih podatkih ni več ogroženo. 50-letni v drugem avtu je bil lažje poškodovan.

Ljubljanski prometni policisti okoliščine nesreče še preiskujejo.