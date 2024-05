V kampu imajo tudi adrenalinski park z dvema progama, od katerih je ena primerna tudi za otroke, starejše od štirih let, in prenovljen športni park z igrišči za odbojko na mivki, košarko, nogomet, namizni tenis ... V kampu lahko najamete kolesa in se zapeljete na izlet po okolici. V Podzemelj se pride predvsem zaradi reke Kolpe, saj je tu v poletnih mesecih priljubljeno kopališče, omogočajo pa tudi izposojo supov in kanujev.

V zadnjih letih so v kampu v bližini nabrežja Kolpe uredili kamping parcele za avtodome in počitniške prikolice, za šotore je dodatno urejeno šotorišče tik ob reki, postavili so mobilne hišice in glamping hišice v tradicionalnem slogu. V sklopu kampa je urejena restavracija z veliko teraso, kjer strežejo tudi hrano, ob predhodnem dogovoru pa poskrbijo tudi za večje skupine ali organizirajo kakšno prireditev. Čas hitro teče in 25. maja bo veliki dogodek za kamp Bela krajina – Podzemelj. Čas bo za spomine na počitnice na Kolpi v zadnjih tridesetih letih. Čez dan bo v kampu potekal bogat otroški program, poln zabavnih aktivnosti in ustvarjalnosti, manjkala ne bo niti odlična kulinarika, vrhunec praznovanja pa bo večerni glasbeni nastop legendarne skupine Zmelkoow.