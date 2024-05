S 36 točkami, desetimi v podaljšku, 12 skoki in štirimi podajami je bil Jayson Tatum prvi mož domačih in tudi tekme, ob tem je dosegel odločilno trojko v dodatnem delu igre. Za Celtics je Brown dodal 26, Jrue Holiday pa 28 točk. Za Indoano je Tyrese Haliburton prispeval 25 točk, 10 podaj in tri skoke, Pascal Siakam pa 24 točk, sedem podaj in 12 skokov.

Zmagovalec tega dvoboja se bo v velikem finalu za naslov prvaka NBA pomeril z boljšim iz obračuna med ekipama Minnesote Timberwolves in Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Prvi obračun finala zahodnega dela lige bo v Minneapolisu v noči na četrtek ob 2.30 po slovenskem času.