Čeprav je slovenski selektor Matjaž Kek, ki mu je umrl oče Franc, nekdanji nogometaš Maribora, z reprezentanco odpotoval na Malto, je ekipo s klopi vodil njegov pomočnik Boštjan Cesar. Nekdanjemu kapetanu slovenske reprezentance, ki je zbral 101 nastop, takšna vloga ni neznana. Ko je moral Kek zaradi okužbe s koronavirusom na bolniško, je Cesar junija 2022 vodil Slovenijo na tekmah lige narodov z Norveško v Oslu (0:0) in Srbijo v Stožicah (2:2) ter poskrbel za preobrat rezultatov v pozitivno smer.

V slovenski reprezentanci je prišlo do nekaj sprememb, saj so priložnost dobili Drkušić, Balkovec, Horvat in Kurtić (90. tekma za reprezentanco), ki so na minulih tekmah igrali manj. Stojanović je bil tokrat v obrambi na desnem boku, potem ko je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo blestel na krilu. Na klopi sta bila bočna igralca prvokategornika Karničnik in Janža in bosta tako kot Elšnik verjetno dobila priložnost na spektaklu proti Portugalski v torek ob 20.45 v Stožicah, kjer so že položili novo travo.

V povsem nenogometnem vzdušju, saj se je slišalo tudi, kaj se igralci pogovarjajo med seboj, Slovenija tekme ni začela na vso moč. Oblak in soigralci so delovali malce zarjavelo, potem ko so skupaj zaigrali po štirih mesecih. Čeprav Slovenija v prvem polčasu ni navdušila, je odšla na odmor s prednostjo 1:0. Zadetek je bil veliko darilo 35-letnega malteškega vratarja Bonella, potem ko je žogo podal naravnost v noge Šporarja, ki je v 50. nastopu za Slovenijo zadel z natančnim strelom s 17 metrov. Od povprečne slovenske igre v prvem polčasu sta omembe vredni le še prečka Balkovca in uigrana akcija po kotu, ko je strel Šporarja končal v bloku Malte, ki je bila dokaj enakovreden nasprotnik.

Na začetku drugega polčasa so v igro vstopili vratar Belec, branilec Blažič in krilni napadalec Verbič. Slovence je nezasluženo vodstvo uspavalo, saj so drugi polčas začeli ležerno, in podcenjevanje tekmeca je prineslo popoln preobrat z dvema evrogoloma Maltežanov s streloma s 25 metrov v treh minutah. Najprej je zadel Guillaumier s strelom tik ob vratnici, ob katerem bi kakovostnejši vratar bolje posredoval, nato še Piani iz prostega strela. Maltežani so dobili krila, se fanatično borili, s številnimi prekrški in provokacijami Slovence naredili živčne in zaradi prekinitev je bilo malo igre. Ko so Slovenci delovali brez ideje, je v 80. minuti Šeško po samostojni akciji s strelom z 20 metrov izid izenačil in preprečil blamažo. Slovenija je proti 172. reprezentanci sveta drugič remizirala v medsebojnih tekmah, ima pa še sedem zmag.