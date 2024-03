V sredo je bilo svečano, saj smo obeležili že enajsti mednarodni dan sreče, ki ga je leta 2012 za 20. marec razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Na državnem spletnem obveščevalnem servisu rtvslo.si so zategadelj predstavili rezultate poročila o srečnih in manj srečnih državljanih sveta, ki so ga sestavili učenjaki Združenih narodov. Na vrh lestvice držav z najsrečnejšim prebivalstvom se je že sedmič uvrstila Finska, ki ji na seznamu sledijo Danska, Islandija, Švedska, državljani Republike Slovenije pa so na lestvici srečnih v primerjavi z lanskim poročilom napredovali za eno stopničko in zasedli 21. mesto. Izmed naših sosedov se počutijo bolj radostne in vznesene le Avstrijci, ki so se uvrstili na 14. mesto, vsi ostali mejaki so ostali daleč zadaj. Italija je na 41., Hrvaška na 63., Madžarska pa na 56. mestu, je razvidno iz študije, ki vključuje 143 držav. V Slovenskih novicah so stopili še korak dlje in za rokav pocukali nekaj tistih, ki so na lestvici nepopisljivega zadovoljstva priplezali do 21. mesta. V uvodnem nagovoru so zapisali, da je pomen sreče sicer subjektiven, saj nekoga resnično osrečijo novi čevlji, drugega pospravljen dom, tretjega otroški smeh, njih pa je zanimalo, kaj osrečuje znane Slovence.

Pevec zabavne glasbe Damjan Murko jim je zaupal, da se s srečo ne namerava hvaliti: »Nikoli več ne bom rekel, da sem srečen. Sem zadovoljen. Če rečeš, da si srečen, se hitro najde kdo, ki ti tega ne privošči in želi tvojo srečo uničiti,« je dejal. Zanj so torej najpomembnejše stvari, ki se jih ne da kupiti. »Mir v duši, družina in zadovoljstvo,« je bil kratek in jedrnat mariborski glasbeni velikan. Pojem sreče je definirala tudi balerina Ana Klašnja. »Mislim, da če imaš v življenju zdravje in ljubezen, to pomeni, da si srečen. Vse ostalo že pride tako ali drugače. Če imaš zavedanje, da si vsak dan lahko hvaležen za svoje dobro počutje, za zmožnost početi stvari, se razvijati, učiti in ljubiti ljudi okoli sebe, si srečen,« je povedala solistka baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana.

Leskovar le še opazovalec junakov belih strmin

Poljub sreče v nesreči je minuli teden oplazil še enega znanega Slovenca. »Mario Galunič napredoval, spet bo eden od 'bogov' TV SLO«, se je v mastnem tisku zableščal naslov na spletnem raznašalcu novic žurnal24.si ob tem, da je bil televizijski Super Mario izvoljen na mesto odgovornega urednika razvedrilnega programa TV Slovenija. A z manjšo težavo. Kot so še poročali, je Galuničevo imenovanje predlagala direktorica TVS Ksenija Horvat, a ker ni prejel pozitivnega mnenja večine programskih delavcev v uredništvu, ga je za boga razvedrilnega programa okronal kar svet zavoda. Sodelavci v uredništvu so namreč pozitivno mnenje podali uredniku na TVS Tomažu Kregarju, ki je prejel 64,1 odstotka glasov. A kot je v obrazložitvi ob imenovanju Galuniča pojasnila vrhovna boginja – direktorica Televizije SlovenijaHorvat: Galuniča je kljub temu, da nima podpore uredništva, predlagala zato, ker ima dober program dela in vizijo ter je najbolj kompetenten kandidat. TV Mario, ki je sicer funkcijo odgovornega urednika razvedrilnega programa opravljal že v obdobju od 2014 do 2018, pa se je izjasnil, da se je prijavil zaradi želje po boljšem programu, spremembah, zaradi želje, da razvedrilni program postane opazen del programske ponudbe. Med načrti za še boljši program je navedel, da si želi vsaj dveh novih oddaj vsako leto in da si TVS zasluži več razvedrilnih oddaj v najbolj gledanem terminu.

Če bi iskalci srečnih Zemljanov prišli v soboto v Planico in tam opravili svojo raziskovalno nalogo, bi bila Slovenija nedvomno višje uvrščena na lestvici držav, ki jih preveva ena sama sreča. Kanček zadovoljstva bodo nedvomno podoživeli še vsi, ki bodo doma pred TV-ekrani spremljali tiste, ki si z orli delijo nebo pod Poncami in so minule tedne jadikovali, ker je vodstvo javne hiše s komentatorskega mesta zaradi domnevno nedostojnega obnašanja med enim izmed prenosov napodilo jezičnega doktorja Andreja Stareta. Stare se namreč vrača v svojo govorniško kabino ob letalnici, kar je obelodanil prek družbenih omrežij, njegov zapis pa je kakor vihar zaokrožil po slovenski medijski krajini. »Dragi fani. Po dveh mesecih prekinjam 'silenzio stampa'. Poslovilni prenos bom imel iz Planice v soboto ob 8.00,« je sporočil, »držite pesti, saj sem VAŠ.« To so bile besede Stareta, ki so jih ujeli na spletnem siolu in s katerimi je napovedal svoj poslednji skok v komentatorsko komoro državne televizije.

O še eni končani karieri se je govorilo te dni. Pa ne o Prevčevi, ki bo tako kot Stare malikovalcem smučarskih skokov poslednjič pomahal v slovo, temveč o takšni, ki zadeva zimske športe, le da na bolj rekreativni ravni. Kot so zapisali v reviji Lady, je bil legendarni slovenski pevec Lado Leskovar, kot so ga predstavili svojemu bralnemu občestvu, včasih navdušen smučar, danes pa je le še opazovalec junakov belih strmin. »Zelo veliko sem v življenju presmučal, zdaj pa sem že v tistih letih, ko je treba malo popaziti na kosti, saj se dobro zavedam, da si ne smem privoščiti poškodb. Mladim predlagam, naj le negujejo ta šport, ki je res čudovit. Poskrbiš, da si na svežem zraku, in za svojo rekreacijo, pa tudi v kočah in lokalih ob smučiščih so najboljše zabave,« je v propagandnem sporočilu za obstoj alpske smučarske panoge razložil Leskovar.

Najlepša Slovenka rahlo žalostna

Izmed naših predstavnikov in predstavnic slavnih, ki so se te dni pojavili v literarnih prilogah, obogatenih z bogatim slikovnim gradivom, se je v manj srečni podobi pokazala le uradno okronana najlepša Slovenka Vida Milivojša, ki je spregovorila za Slovenske novice. Tam so zapisali, da sta od razglasitve miss sveta 2023 minila že skoraj dva tedna, vendar so vtisi s tekmovanja še vedno živi. Naša kandidatka sicer ni osvojila krone, ta je pripadla Čehinji Krystyni Pyszkovi, a se, kot so poudarili v svojih zapiskih, iz Indije kljub temu vrača kot zmagovalka, vendar rahlo žalostna. »Na žalost živimo v svetu, kjer so družbena omrežja zelo pomembna pri tem, da si opažen, in če nimaš podpore in aktivnega sodelovanja sodržavljanov, zelo težko konkuriraš z drugimi državami,« je potarnala Vida in še navrgla, da jo še bolj kot nepodpora sodržavljanov moti to, da se ljudje šalijo na račun misic, ker bi rade rešile svet. »Vendar ali je to res tako slaba misel? Dekleta so me opomnila, da se svet rešuje postopoma, z malenkostmi, z enim dobrim dejanjem za drugim. Mogoče je že čas, da se ljudje nehajo šaliti na račun ambasadork držav vsakič, ko pokažejo pozitiven in optimističen pogled na prihodnost,« je še pripomnila slovenska lepotna diplomatka.

Še bolj žalosten je svet v hladilniku Jana Plestenjaka. »Moj hladilnik je večinoma prazen, nikoli pa nimam doma kruha. Veliko sem zdoma, zato bi se mi kruh po vsej verjetnosti posušil, hrana pa pokvarila. Zato hrane raje ne kupujem. Ne bi si odpustil, če bi hrana romala v smeti,« se je javno izpovedal v reviji Lady. Se pa zato rad pusti razvajati drugim, ki imajo bistveno bolj polne hladilne naprave. »Zajtrkujem pozno, ker zjutraj rad malo poležim, potem pa se odpravim na zajtrk na Belveder nad Izolo, v čudovito restavracijo Kamin s pogledom na morje. Tam me osebje že pozna in prav tako moje navade. Pripravijo mi kavo, sveže stisnjen pomarančni sok in jajčka s šunko. Klasika, a zame nekaj najboljšega,« je o svojem odtenku sreče pripovedoval Plestenjak.