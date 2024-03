Ruska volilna komisija je danes Putina uradno razglasila za zmagovalca predsedniških volitev, na katerih je dolgoletni voditelj največje države na svetu ob odsotnosti prave konkurence osvojil 87,28 odstotka glasov.

Madžarski premier Orban je po objavi uradnih rezultatov na ruskega predsednika naslovil pismo, v katerem mu je čestital za zmago, je danes sporočil tiskovni predstavnik predsednika madžarske vlade Bertalan Havasi.

Po njegovih besedah je Orban v pismu izrazil zadovoljstvo nad tem, da sodelovanje med Madžarsko in Rusijo »temelji na vzajemnem spoštovanju, ki omogoča razpravo o pomembnih vprašanjih tudi v trenutnih težkih geopolitičnih razmerah«.

Ruskemu predsedniku je ob tem tudi zagotovil, da je Madžarska pripravljena okrepiti sodelovanje z Rusijo na področjih, ki jih mednarodne sankcije ne omejujejo, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Putinu je pred tem v torek čestital tudi tudi srbski predsednik Vučić. Danes se je nato v Bruslju na komentarje novinarjev v zvezi s tem odzval z besedami, da je on predsednik Srbije in da bo čestital komurkoli bo hotel, saj da ni nikogaršnji sluga in da deluje v skladu z mednarodnimi normami, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.