Vse je ekipa, ki zaseda tretje mesto v najvišji argentinski ligi, tudi suspendirala.

Zadeva se je začela, ko je 24-letna športna novinarka, ki jo je 3. marca v hotelsko sobo v Tucumanu povabil urugvajski reprezentant Sebastian Sosa, obtožila nogometaše - ti so jo čakali v sobi, da so jo posilili. Pred tem se ji je po nekaj popitih pijačah začelo vrteti v glavi in je legla na posteljo.

Tožilka Eugenia Posse želi vložiti obtožbe posilstva proti igralcema Braianu Cufreju in Joseju Florentinu, medtem ko je Abiela Osoria obtožila spolne zlorabe. Sosa, ki so mu odobrili 57.000 dolarjev varščine in mu prepovedali zapustiti državo za 90 dni, je obtožen kot stranski udeleženec.

Igralci, ki so vsi pričali na zaslišanju, se lahko soočijo z zaporno kaznijo od štiri do 20 let.