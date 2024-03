Končano je še eno poglavje kalvarije v primeru žaljivega zapisa iz marca 2016 o novinarkah TV Slovenija Mojci Šetinc Pašek in Eugeniji Carl, v katerem ju je prvak SDS Janez Janša med drugim označil za »odsluženi prostitutki«. Medtem ko je vrhovno sodišče letos januarja v kazenski zadevi zavrnilo zahtevo Janeza Janše po varstvu zakonitosti zoper razsodbi okrožnega in nato višjega celjskega sodišča, ki je Janši zaradi razžalitve novinark Evgenije Carl in Mojce Šetinc Pašek dosodilo tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta, v primeru odškodninskih tožb epiloga še ni bilo.

Večina vrhovnih sodnikov je namreč v primeru Mojce Šetinc Pašek leta 2020 pri presoji Janševega tvita ocenila, da »v tem konfliktu med svobodo političnega izražanja toženca in pravico do časti in dobrega imena tožnice da prednost razsvetljenskemu načelu, da samo svobodna razprava o pomembnih družbenih temah omogoča približevanje resnici«. Zobec in Pavčnik sta bila tedaj med tremi sodniki, ki so ugodili Janševi zahtevi za revizijo in zavrnili tožbeni zahtevek Mojce Šetinc Pašek. Zobcu in Pavčniku je tedaj pritegnil tudi vrhovni sodnik Rudi Štravs, večinski odločitvi pa sta nasprotovali sodnici Mateja Končina Peternel in Karmen Iglič Stroligo.

Šetinc-Paškova se je zoper to odločitev pritožila na ustavno sodišče, ki je sedaj presodilo, da je bil sporni Janšev tvit o »presstitutkah« zmes obojega, tako kritike domnevne pristranskosti javnega medija ter njegovih novinark in urednic kot tudi poskus osebne diskreditacije pritožnice. »Nasprotni udeleženec namreč pri izražanju svojega mnenja o pritožnici izraza »prostitutka« ni navezal na pritožničino delo, ampak je z uporabo izrazov, kot so »odslužena prostitutka«, ki »nudi poceni usluge«, in tudi navedbo cene teh uslug ad personam še stopnjeval žaljivost svoje izjave nasproti pritožnici,« je zapisalo ustavno sodišče v sodbi. In dodalo: »Glede na visoko stopnjo žaljivosti uporabljenih izrazov in dejstvo, da nasprotni udeleženec ni izkazal, da bi imel za tako grobe izjave zadostno podlago v dejstvih, je po oceni ustavnega sodišča povprečna razumna javnost razumela sporočilni pomen sporne izjave tudi oziroma predvsem kot poskus diskreditacije in sramotitve pritožnice kot novinarke in ženske.«

»Izjemno sem vesela, ker je ustavno sodišče potrdilo, kar sem ves čas zagovarjala: povedalo je, kaj je pravi način govora v družbi, ki ne sme biti žaljiv. Tudi politiki nimajo pravice podrejati si profesionalnega novinarstva in žensk in jih osebno diskreditirati. Profesionalno novinarstvo je ogledalo demokracije,« je v prvem odzivu povedala Šetinc-Paškova, ki je v sedanjem sklicu nepovezana poslanka.

Spomnimo še, da je vrhovno sodišče za razliko od kazenske zadeve v primeru odškodninske tožbe tožbi Šetinc-Paškove in Evgenije Carl obravnavalo ločeno. Pri čemer pa je večina vrhovnih sodnikov v drugem, vsebinsko identičnem odločanju o Janševem nedostojnem tvitu, namenjenem novinarki in urednici TV Slovenija, v primeru tožbe Carlove presodilo, da »uporaba twitterja nikomur ne podeljuje neomejene pravice sporočanja, niti ne more biti izgovor za afektivno in še manj za premišljeno ravnanje. Podajanje vrednostnih sodb pa je omejeno z (ne)obstojem zadostne dejanske podlage.« Zato je senat vrhovnega sodišča zavrnil zahtevo za revizijo predsednika vlade Janeza Janše, ki ga je novinarka TV Slovenija Evgenija Carl zaradi razžalitve tožila za 6000 evrov odškodnine in tožbo tudi že pravnomočno dobila.