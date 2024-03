O novem imenu je prvi poročal britanski tabloid The Sun. Aaronu Taylor-Johnsonu je znan iz akcijske komedije Kick-Ass in Marvelovih filmov. Leta 2009 je zaigral v vlogi Johna Lennona v biografskem filmu Nowhere Boy, nastopil pa je tudi v trilerju Nočne ptice, ki je leta 2017 prejel zlati globus, ter filmih Ana Karenina, Godzilla in Tenet.

Britanski BBC je o govoricah, da bi naslednik lahko bil Taylor-Johnson, povprašal družbo Eon Productions, pri kateri ustvarjajo filme o Jamesu Bondu. Ugibanj niso želeli komentirati, poznavalec produkcije pa je za BBC News povedal, da govorice ne držijo. O govoricah so povprašali tudi igralca, ki je dejal, da se mu zdi čudovito, da ga ljudje vidijo v tej vlogi in da je to zanj velik kompliment.

Craig je vlogo zapustil leta 2021 po filmu Ni čas za smrt, potem ko je v 16 letih zaigral v petih filmih franšize. Naslednji film o Jamesu Bondu bo 26. po vrsti.