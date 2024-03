Med meščani vse bolj priljubljena krožna pot je primerna za vsakogar, pomembno pa je tudi dejstvo, da začetek ni nujno vezan na določeno točko, kar pomeni, da lahko vožnjo s kolesom ali sprehod začnete, kjer koli želite. V Turističnem informacijskem centru Novo mesto, ki ima svoje prostore sredi starega mestnega jedra, točneje na Glavnem trgu 1, vam bodo svetovali, da osemkilometrski sprehod začnete na območju, ki se imenuje Kandija.

Kandija je novomeško naselje na desnem bregu Krke, bilo pa naj bi izvorno italijansko ime grškega otoka Krete in njegovega glavnega mesta Herakliona. Uganko, kako neki je ime prečkalo skoraj 2000 kilometrov in se zasidralo v prestolnici Dolenjske, pojasnjuje zgodovinski podatek, da so na tem območju v 17. stoletju Benečani zbirali vojake za osvoboditev Krete izpod Turkov in v spomin na ta dogodek obdržali ime kraja, kamor so se namenili. Za nekdanjim hotelom Kandija, na nekoč markantni točki mesta, danes pa je tam parkirišče, lahko pustite avto.

Od tam se odpravite po Kandijskem mostu, ki mu domačini rečejo tudi Stari most in sega v leto 1898. Takoj za njim se spustite po Pugljevi ulici v dolino ter naprej po Župančičevem sprehajališču, ki je ime dobilo po pesniku, dramatiku in prevajalcu Otonu Župančiču, ki je del svojega življenja preživel v dolenjski prestolnici.

Od Primičeve Julije do Leona Štuklja

Po nekaj sto metrih vas bo pozdravila prva od obeh brvi, in sicer Julijina. V bližini namreč ob Krki stoji gradič Neuhof ali Mostek, zdaj bolj znan kot Novi dvor. V njem je od leta 1850 do smrti živela Prešernova velika ljubezen, Julija Primic, poročena plemenita Scheuchenstuel. Julija je pokopana v Šmihelu, v jugozahodnem delu Novega mesta. V gradiču je bila leta 1893 ustanovljena prva moška bolnišnica usmiljenih bratov. Pri prečkanju brvi boste lahko spoznavali ribji živelj lepotice Krke, potem pa se podali na pešpot pod omenjenim gradičem Neuhof, torej po Julijinem sprehajališču, vse do lesenega mostu na Loki.

Tam pa pozor: ne zavijte na most, ampak v hrib, potem pa desno naprej proti mestnemu gozdu Portoval. Pred slabima dvema letoma so v omenjenem mestnem gozdu prenovili pešpot, ob kateri so postavljene tudi štiri kamnite skulpture, ki so jih v sklopu kiparsko-literarnega projekta Povodni mož na Krki izdelali in na odprtju predstavili ljubiteljski kiparji iz Društva likovnih ustvarjalcev v kamnu Skulpte. Lepo urejena peščena pot z urejenimi postajališči vas bo pripeljala mimo Hiše Fink do Irče vasi oziroma do druge brvi, in sicer Štukljeve.

Ta brv je dobila ime po velikem olimpioniku Leonu Štuklju, čigar kip boste na tej poti prvič srečali že v Kandijskem križišču. Dobrih deset metrov nad Krkino gladino se po edinstveni brvi, ki reko preči v enem samem zamahu, sprehodite na drugo stran. Od tam se potem ob Krki podajte nazaj na Župančičevo sprehajališče mimo »Pumpnce« in Gostišča Loka do izhodiščne točke.

Sredi mesta, a hkrati obdani z naravo

Približno osem kilometrov dolga krožna pot ponuja lahek sprehod, primeren za vse starosti, pa tudi zahteven ni. Njena posebnost je predvsem v tem, da je v neposredni bližini mestnega središča, a speljana praktično povsem po naravi. Ponuja popoln odklop od mestnega vrveža in v vseh letnih časih razvaja s čudovitimi pogledi na zeleno kuliso, barvite krošnje dreves in novi mestni brvi.

Mnogi so kljub dejstvu, da gre za lahkotno in nezahtevno pešačenje ali kolesarjenje, opozorili, da boste na koncu sprehoda kar lačni in žejni. Seveda velja pokusiti značilno dolenjsko hrano, ki je tesno povezana s tamkajšnjim življenjem na kmetih, lovom in ribolovom. Zato morate po obisku Novega mesta in rekreativnem naporu vsekakor pokusiti domače salame, kurjo obaro s cvičkom, štruklje, smetanove ali fižolove, pa koline, ko je njihov čas, dolenjski vratnik, tudi alelujo, morda polhovo cvrtje ali polhe v obari, postrvi iz Krke, ženof in mesno ali pehtranovo potico ter podmetena jabolka. To je le nekaj idej. Tradicionalnih jedi je na voljo precej, vežejo se tudi na sezono in praznike, v gostilnah pa vam jih bodo v večini primerov pripravili v posodobljeni različici.