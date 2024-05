V ljubljanskem UKC se že sicer soočajo s pomanjkanjem visoko usposobljenega osebja v zdravstveni negi, zdravljenj pa je tako manj, kot bi jih lahko bilo. Ob zadostnem številu negovalnega kadra bi lahko že samo v njihovi bolnišnici letno opravili okoli 300 tovrstnih operacij na srcu več kot sedaj, ko jih opravijo po 700, so izpostavili. Za ohranjanje in povečevanje dostopnosti operacij na odprtem srcu bi bilo treba po oceni UKC Ljubljana, ki ga vodi Marko Jug, povečati število ustrezno izobraženega negovalnega kadra. Da bi to dosegli, pa bi bile po njihovem mnenju potrebne boljše možnosti nagrajevanja zaposlenih.

Fakin: tudi težave Medicorja niso presenetljive

Štirje centri lahko zelo hitro prinesejo drobljenje kadra na področju, kjer že sicer ni zadostne kritične mase, je ocenil nekdanji minister za zdravje Samo Fakin. Težave Medicorja s pomanjkanjem osebja, ki bi izpolnjevalo vse pogoje, po njegovem mnenju niso presenetljive. Ministrstvo za zdravje bi moralo mrežo v primeru operacij na odprtem srcu urejati na podlagi študije izvedljivosti, ugotavlja Fakin. »Tak center mora delovati 365 dni na leto in 24 ur na dan, tam morajo biti na voljo kardiokirurgi, perfuzionisti in drugo osebje. Preveriti je treba, ali je za štiri centre dovolj pacientov, ali je dovolj usposobljenega kadra in kaj to pomeni v finančnem smislu. Država bi morala glede tega, kdaj lahko v zdravstvu ustanavljajo nekaj novega, imeti zelo jasne kriterije,« je poudaril. Fakin sicer ocenjuje, da bi bila za slovenske razmere dovolj že dva centra.