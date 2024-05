Poleg televizija je med drugim tudi državna tiskovna agencija Irna poročala, da je umrlo vseh devet potnikov na krovu helikopterja, ki je bil po zaključku obiska v Azerbajdžanu v nedeljo na poti proti iranskemu mestu Tabriz.

Po tem, ko so izgubili stik z njim, je stekla obsežna reševalna akcija, ki jo je oteževalo slabo vreme. Ekipe so se po 15 urah iskanja do prizorišča nesreče prebile danes zjutraj. Glede na nekatera poročila naj bi helikopter v celoti zgorel.

Potoval je sicer v konvoju skupno treh helikopterjev, preostala dva sta varno prispela na cilj.

BREAKING: MANY BODIES OF THOSE DIED IN IRAN PRESIDENT RAISI HELICOPTER CRASH HAVE BEEN BURNT AND CANNOT BE IDENTIFIED pic.twitter.com/ilM0ohOmnZ — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 20, 2024

Iranska vlada, ki se je danes sestala na nujnem zasedanju, je že sporočila, da bo nadaljevala delo brez vsakršne motnje. »Zvestemu narodu zagotavljamo, da se bo pot služenja nadaljevala z neumornim duhom Raisija,« so zapisali v izjavi, v kateri so dodali, da je predsednik žrtvoval življenje za državo.

V skladu z državnimi protokoli bo sicer posle predsednika po njegovi smrti začel opravljati prvi podpredsednik Mohamed Mohber, nakar morajo v roku 50 dni potekati nove predsedniške volitve, pojasnjuje francoska tiskovna agencija AFP.

63-letni Raisi je 68-letnega Mohberja za prvega podpredsednika imenoval leta 2021, ko je sam prevzel položaj.

Kot eden prvih tujih voditeljev se je umrlemu iranskemu predsedniku poklonil indijski premier Narendra Modi, ki je sporočil, da je globoko užaloščen in šokiran zaradi njegove smrti.

Razgrete razmere v regiji

Zaradi vojne v Gazi so se napetosti v regiji ponovno povečale, po vrsti zaostrovanj pa je Teheran aprila letos izstrelil na stotine raket in izstrelkov neposredno na Izrael.

Raisi je v govoru po nedeljski inavguraciji jezu poudaril iransko podporo Palestincem. »Verjamemo, da je Palestina prvo vprašanje muslimanskega sveta, in prepričani smo, da Iranci in Azerbajdžanci vedno podpirajo prebivalce Palestine in Gaze ter sovražijo sionistični režim,« je dejal Raisi.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas, ki ga Združene države Amerike in EU štejejo za teroristično skupino, je sporočil, da ob bolečem dogodku izraža popolno solidarnost z Islamsko republiko Iran, njenim vodstvom, vlado in ljudstvom.