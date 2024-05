Bil sem še v gimnaziji. S prijateljem sva na nekoč slavni šentviški štoparski točki iskala prevoz do Kranja. Pametnih telefonov še ni bilo. Iztegnjeni palec je bil najbolj »digitalen« pristop tistih časov. Je pa na Celovški cesti že stal McDrive. Po nekaj minutah nama ustavi moški in naju povabi v avto. Ko sva se usedla, sva opazila, v kaj sva se spustila. Možakar je do Mednega krmaril s koleni, z levo roko nabiral piščančje medaljone iz naročja in jih namakal v omako, ki je počivala naslonjena na steklo števca, desna roka pa je bila dovolj časa prosta, da je lahko uporabljal menjalnik. Sem še živ, a smo nekajkrat zapeljali po pesku.

Čeprav bi anekdota lahko služila za uvod v nevarno obnašanje na cesti, se tokrat ne osredotočamo na voznika, temveč na drobtine, mast in omako, ki jih je med vožnjo raztresel po sedežu in tleh ter raznesel po volanu, menjalniku in še čem. V avtomobilih počnemo marsikaj. Da nekateri v njih pogosteje jedo, kot ga čistijo, namiguje tudi anekdota kolega, ki je v ZDA sedel v avto privlačnega dekleta in ugotovil, da je vstopil v zabojnik za odvržene napol pojedene sendviče in drugo nesnago.

Več bakterij kot na straniščni deski

Raziskovalci angleške univerze Aston iz Birminghama so pred leti v raziskavi čistoče v avtomobilih odkrili več kot 1400 vrst bakterij v prtljažnikih ter od 300 do 650 na vozniških sedežih, menjalnikih, zadnjih sedežih in armaturah. Skupno je to naneslo na več bakterij, kot jih najdemo na povprečni deski straniščne školjke. Najmanj bakterij je bilo na volanu (146), največ pa v prtljažniku. Pričakovano so bile bakterije bolj prisotne v starejših vozilih.

»Avtomobile je treba ustrezno higiensko vzdrževati. V njih ne puščamo ostankov hrane in drugih odpadkov. Redno jih tudi čistimo,« sta jasni Irena Veninšek Perpar, dr. med. spec., in Majda Pohar, dr. med. spec., z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Izpostavili ste še, da avto ni primerno mesto za shranjevanje živil in naj se ob lakoti upremo skušnjavi, da bi ugriznili v star sendvič. »Po zaužitju občutljivega živila, ki je bilo v avtu shranjeno na neprimerni temperaturi, lahko pride do črevesne nalezljive bolezni zaradi okužbe ali zastrupitve s hrano.« Okužbe ali zastrupitve s hrano se kažejo z drisko oziroma bruhanjem, krči v trebuhu, slabšim počutjem, lahko dobimo tudi povišano telesno temperaturo … »Posebej občutljivi za okužbe in zastrupitve s hrano so otroci, kronični bolniki in starejši,« sta dodali.

Posebno pozornost z zdravstvenega vidika gre posvetiti tudi rednemu vzdrževanju klimatskih naprav. Če so dobro vzdrževane, nam močno prijajo v vročih poletnih dneh, ko si vožnje brez njih skoraj ne znamo več predstavljati. Če so slabo vzdrževane, pa lahko postanejo vir mikroorganizmov. K dodatnemu razmnoževanju škodljivih mikroorganizmov med uporabo slabo vzdrževane klime pripomore tudi zaprto kroženje zraka v avtu. Po letu 2020 se je pozornost na higieno v avtomobilih sicer bistveno povečala, vendar je bila osredotočena zlasti na higieno v taksijih in javnem prevozu, kjer smo razkuževali roke pred vstopom, se poskušali dotikati čim manj površin in ob tem nosili tudi maske. Nekateri so pri tem vseeno pretiravali. Zlasti na začetku epidemije je bilo večkrat videti ljudi, ki so se v osebnem avtomobilu vozili povsem sami, a vseeno nosili masko in rokavice. Čeprav smo nekatere prakse za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni iz časa korone obdržali, tako da se tudi pri nas nihče več ne sprašuje, zakaj je v Aziji na javnem prevozu pogosto videti ljudi z maskami, pa se povečano zavedanje pomena higiene v vozilih ni preneslo na vsa področja.

Najpogosteje so umazani težko dostopni kotički

Veliko zgodb o higieni slovenskih voznikov poznajo v avtomobilskih čistilnicah. »Vozila so večinoma kar precej umazana, predvsem notranjost,« nam je svojo izkušnjo zaupal ustanovitelj in direktor podjetja CareNDrive Luka Škof, ki ponuja pranje avtomobilov na terenu oziroma pri strankah doma, da bi bil naš časovni vložek v urejeno vozilo minimalen. Slovenci se sicer radi čiščenja avtomobila lotimo na lastno pest. Če ni prostora ob hiši ali domači baterijski sesalnik nima dovolj avtonomije, nam kot alternativa še najbolj diši obisk samopostrežne čistilnice. So pa tudi situacije, ko nad zadevo dvignemo roke in pospravljanje naših grehov prepustimo profesionalcem. »Večina čisti svoja vozila približno enkrat mesečno,« dodaja Škof. »Seveda je prag čistoče subjektiven in za vsakega posameznika in posameznico drugačen. Glede na spol pa lahko rečem, da so moški bolj pedantni od nežnejšega spola.«

Ostanki hrane in pijače, znoj, odmrla koža in lasje ter tudi dlaka hišnih ljubljenčkov se lahko trdovratno zažrejo v sedeže, strop, prtljažnik, preproge in tla vozila. Med najbolj pogoste kotičke, kjer se nam v avtomobilih nabira umazanija, sodijo zlasti prostori med sedeži in pod. »Se pravi težje dostopna mesta,« pojasnjuje Škof. »Tudi strop in stranski predali so mnogokrat 'zapacani'. Pogosto je veliko umazanije in neurejenosti tudi na armaturni plošči. Glede na to, da so ti elementi vedno vidni, bi pričakoval več pozornosti.« Veninšek-Perparjeva in Poharjeva sta medtem opozorili, da smemo pri čiščenju vozila uporabljati izključno čistila, ki so primerna za materiale in površine, ki jih čistimo. »Pri njihovi uporabi upoštevamo navodila proizvajalca. Enako velja za razkužila, če jih uporabljamo v avtomobilu.« Povsem nedolžni niso niti osvežilci zraka, s katerimi poskušamo prekriti vonjave, ki se jih je navzelo vozilo. Pri občutljivih osebah lahko namreč vodijo v alergije, opozarjata zdravnici.

Škof dodaja, da se je najbolje izogibati tako imenovanim »domačim preparatom« in profesionalnim zahtevnejšim čistilom, ki zahtevajo ustrezno znanje in tehnike čiščenja. Slednja znajo voditi v težave, ko se brez izkušenj, a opogumljeni z informacijami in navodili z youtuba lotimo globinskega čiščenja ali poliranja vozila. Škof opozarja, da lahko naredimo več škode kot koristi. »Menim, da je treba zahtevnejša opravila prepustiti profesionalcem in svoj dragoceni prosti čas usmeriti drugam,« dodaja. »Čistilnice ponujajo vrsto profesionalnih storitev, s katerimi strankam prihranijo čas in energijo. Hkrati na podlagi izkušenj veliko hitreje in bolj učinkovito rešijo številne probleme, kot so odstranjevanje smole na karoseriji, neprijeten vonj, ostanki bruhanja in podobno.« Pravi še, da bi globinsko morali čistiti predvsem po potrebi ali vsaj enkrat na leto. Trdi tudi, da je veliko umazanije, ki je s prostim očesom preprosto ne vidimo in jo lahko spregledamo. Priporočljivo je, da se tudi ta odstrani.

*** Vozila so večinoma kar precej umazana, predvsem notranjost. Večina jih čisti približno enkrat mesečno. Menim, da je treba zahtevnejša opravila prepustiti profesionalcem in svoj dragoceni prosti čas usmeriti drugam. Čistilnice ponujajo vrsto profesionalnih storitev, s katerimi strankam prihranijo čas in energijo. Luka Škof, podjetje CareNDrive

*** Avtomobile je treba ustrezno higiensko vzdrževati. V njih ne puščamo ostankov hrane in drugih odpadkov. Redno jih tudi čistimo. Po zaužitju občutljivega živila, ki je bilo v avtu shranjeno na neprimerni temperaturi, lahko pride do črevesne nalezljive bolezni zaradi okužbe ali zastrupitve s hrano. Irena Veninšek Perpar, NIJZ