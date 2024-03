So vam všeč jaguarji in land roverji? Potem se zahvalite njemu, Massimu Frascelli. Italijan je namreč vodja oblikovanja v podjetju Jaguar Land Rover, a mu očitno zmanjkuje izzivov. Pri 52. letih bo zamenjal delodajalca, s 1. junijem pa bo pri Audiju nasledil Marca Lichteja. Po Bertoneju, Fordu in Kii bo tako še enkrat več zamenjal službo, zadnjemu podjetju pa je bil zvest dolgih 13 let. »Prihod k Audiju je zame poseben trenutek. V veliko čast mi je, da bom prevzel vlogo glavnega kreativnega direktorja in da bom vodil izjemno nadarjeno ekipo oblikovalcev, ki na najbolj inovativen in prepoznaven način oblikuje prihodnost znamke. Verjamem v emocionalno moč oblikovanja, ki navdihuje, povezuje in spodbuja spremembe. Tu sem, da bom kreativnost kot del filozofije znamke ponesel še dlje,« je dejal, ko je pogodbo zapečatil s podpisom.

Njegov pristop k oblikovanju temelji na enostavnosti. Njegova strast je oblikovanje brez odvečnega okrasja, ki ne sledi zgolj sodobnim trendom, temveč uteleša brezčasno estetiko in prefinjenost. Diplomiral je na univerzi v Torinu, umetnost mu je bila vedno blizu, avtomobili ne. »Nikoli nisem bil pretirano navdušen nad avtomobili, ko pa ga je kupoval oče, so me pritegnili in sem jih v prostem času začel risati. Takrat sploh nisem vedel, da obstaja delovno mesto oblikovalca avtomobilov. Takoj po končani šoli sem se zaposlil pri Bertoneju,« se začetkov spominja družinski mož, ki ima ženo, hčer in skrbi tudi za psa. Za največji dosežek v življenju pa šteje, da je očeta uspel prepričati, da lahko živi od oblikovanja avtomobilov.

Enostavnost zagotavlja brezčasni dizajn

Rojen je bil v Massi, odlično obvlada tudi angleški jezik. Preseneča pa ga, kako vsi v avtomobilskem poslu počno iste stvari. »Ko se sprehajaš po avtomobilskem salonu, težko razločiš razlike med znamkami. Precej bolj konservativno in tudi varno seveda je, če samo spremljaš trende, po katerih avte razvijajo,« je prepričan. Z leti se je naučil, da je enostavnost večna, saj zagotavlja brezčasni dizajn. Klasični avtomobili so dokaz zato, saj so oblikovani preprosto. »Nekateri avti pa imajo enostavno preveč oblikovnih elementov in po desetih letih se jih skorajda nihče več ne spomni. Seveda razumem proizvajalce avtomobilov, konkurenca je huda, zato želijo trgu predstaviti nekaj drugačnega. To je v oblikovanju relativno enostavno, a praviloma ne izgleda dobro.« Želi še naprej sodelovati s kreativnimi ljudmi in ostati kreativen, njegova želja je ob avtomobilih oblikovati še plovila, ure in pohištvo. Velik izziv pri oblikovanju pa mu je bil, ko je moral leta 2022 oblikovati novega range roverja, ki sodi med ikone oblikovanja. Od leta 1970 so na ceste zapeljale le štiri generacije, njegova je bila peta. »Obliko sem moral nadgraditi in jo narediti bolj moderno, hkrati pa ni smela biti preveč radikalna, da ne bi odgnala ljudi. Zasnovali smo več konceptov, izbrali pa smo takšnega, ki je malce bolj napreden,« se spominja.

Oblikovanje range roverja življenjski izziv

Priznava, da je bil oblikovati range roverja njegov največji življenjski izziv, saj je bila potrebna evolucija in ne revolucija, da avto ne bi izgubil svojega bistva. Je pa moral postati očem bolj všečen. Velik del oblikovanja so opravili s pomočjo gline. »Druge opcije ni bilo. Nekatere podrobnosti, ko gre za milimetre, si je težko predstavljati, da bi jih naredili zgolj digitalno. Za delo z glino smo porabili ure in ure.«

S Frascello bo Audi začrtal novo smer razvoja prihodnjih generacij modelov. V naslednjih letih bodo razvili številne tehnološke inovacije, ki bodo spremenile oblikovno zasnovo in delovanje serijskih vozil vseh segmentov. Zato so pri Audiju svoj oblikovalski oddelek organizacijsko umestili neposredno pod predsednika uprave. »Dizajn je že od nekdaj del filozofije znamke, del Audijevega genskega zapisa. Zato je v tej fazi tehnološke preobrazbe še posebej pomembno, da je prednost v tehniki vidna in oprijemljiva tako v notranjosti kot na zunanjosti vseh prihodnjih serijskih modelov. Massimo Frascella bo poskrbel, da bodo audiji z nezamenljivim in emocionalnim oblikovalskim slogom utelešali identiteto znamke. V središču njegove filozofije oblikovanja so jasnost, natančnost in popolna proporcionalna razmerja. Gre za lastnosti, ki se brezhibno ujemajo s podobo znamke Audi,« je prihod italijanskega oblikovalca pospremil Audijev izvršni direktor Gernot Döllner.

Zasebno Frascella preživi veliko časa na spletu, od koder črpa tudi inspiracije za delo, rad posluša glasbo, igra bobne in navija za nogometni klub Juventus. Pravi, da gre za veliko ljubezen njegovega življenja, čeprav ga ne sprošča vedno. Njegov prvi avto je bil poceni austin metro, ki ga je kupil od škofa. Imel ga je le dva tedna, potem pa doživel nesrečo. Zato za svoj resnično pravi prvi avto smatra lancio beto coupe. In danes? Danes vozi jaguarja F-type zgoraj brez in pa range roverja sport. S 1. junijem se bo to zagotovo spremenilo.

