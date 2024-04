S preslepitvijo je dosegel, da so mu oškodovanci izročili gotovino ali jo nakazali na račun družbe, bodisi v obliki predujma ali celotne kupnine. Kljub plačilu in dogovoru za montažo do določnega roka jim osumljeni dogovorjenega in plačanega bodisi delno ali v celoti ni dobavil in zmontiral.

Kriminalisti so prav tako ugotovili kršitve delovnopravne zakonodaje in ugotovili oškodovanje ene zaposlene osebe za več kot tisoč evrov.

V predkazenskem postopku so ugotovili tudi, da je osumljenec nezakonito razpolagal s finančnimi sredstvi družbe in si pridobil protipravno premoženjsko korist v višini več kot 60.000 evrov.

Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu. V februarju so kriminalisti na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili tudi hišne preiskave, pri katerih so zasegli dokumentacijo, ki bo dokaz v kazenskem postopku. Na primeru so sodelovali tudi s tržnim inšpektoratom.

Za kaznivo dejanje poslovne goljufije je predpisana kazen zapora od enega do 10 let, za kaznivo dejanje kršitev temeljnih pravic delavcev je predpisana denarna kazen in kazen zapora do treh let, medtem ko je za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnost predpisana kazen zapora od enega do osem let.