Bruselj bo v preiskavi preučil, ali sta omrežji, ki sta v lasti ameriškega podjetja Meta, kršili določila Akta o digitalnih storitvah. Akt ponudnikom digitalnih storitev, kot so družbena omrežja in spletne tržnice, postavlja jasne obveze za zaščito svojih uporabnikov pred nezakonitimi vsebinami, dezinformacijami in drugimi družbenimi tveganji.

»Ta komisija je oblikovala sredstva za zaščito evropskih državljanov pred ciljno usmerjenimi dezinformacijami in manipulacijami tretjih držav. Če sumimo, da so pravila kršena, ukrepamo. To velja vedno, zlasti pa v času demokratičnih volitev,« je ob najavi preiskave sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.