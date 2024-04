Slovenska izbrana vrsta je po šoku v prvem krogu, ko je klonila proti Južni Koreji, danes le pokazala pravo podobo. Po začetnih težavah je na koncu prepričljivo premagala Romunijo ter dobila prve tri točke na tekmovanju. Izbranci Eda Terglava so morali hitro pozabiti slab začetek SP. Romuni, v ekipi so sicer večinoma igralci madžarske manjšine, dva Rusa in Finec, so v prvem krogu prepričljivo klonili proti Italiji, a so Slovencem v uvodu povzročali nekaj težav.

Začetek ni bil najboljši, pravzaprav je bil ponovitev tistega z Južno Korejo. Romuni so praktično iz prve akcije spravili plošček za hrbet Gašperja Krošlja, ki je tokrat dobil priložnost, potem ko je na prvi tekmi branil Matija Pintarič. Slovenci so se mučili s tekmeci večji del prve tretjine. Čeprav so imeli premoč in bili večino časa pred vrati Attile Adorjana, učinka dolgo ni bilo. Šele v 16. minuti je bil z močnim strelom od daleč natančen mladi branilec Rožle Bohinc.

Razmerje strelov je bilo na koncu 47-10 za Slovenijo

To je vendarle sprostilo slovensko vrsto. Takoj na začetku druge tretjine je v protinapad pobegnil Robert Sabolič in plošček prepustil Roku Tičarju, ki je zadel za prvo slovensko vodstvo. Sledilo je obdobje igre z igralcem več na eni ali drugi strani, ko so Romuni še držali ravnotežje. A ob koncu te tretjine je - za sploh prvi gol ob »power playu« na tem SP - zadel Matic Török, ki je izkoristil slabo posredovanje romunske obrambe. Še pred koncem tretjine je nato še eden od članov mladega vala Marcel Mahkovec po strelu Matica Podlipnika podstavil palico za 4:1.

Slovenci so tako že imeli zmago praktično v rokah, v podobnem slogu pa so nato nadaljevali tudi v zadnji tretjini. Za vsaj razred slabše tekmece, razmerje strelov je bilo na koncu 47-10, so stiskali v njihovi obrambni tretjini. Mahkovec je s podobno potezo kot ob svojem prvem golu zadel še enkrat, tokrat je preusmeril plošček po močnem strelu Aljoše Crnovića.

Do drugega gola na tekmi je v 49. minuti prišel tudi Tičar, spet po podaji kapetana Saboliča, ki je ob igri 5-4 lepo našel prostega soigralca, Tičar pa je neubranljivo zadel pod prečko. Bili so blizu še sedmemu golu, a so sodniki po ogledu posnetka ugotovili, da plošček po strelu Anžeta Kuralta in ob nespretnih Romunih vendarle ni prečkal golove črte.

Naslednja tekma Slovenije bo na sporedu v sredo, ko se bo ob 19.30 pomerila z gostiteljico tekmovanja Italijo.