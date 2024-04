Javno podjetje Prlekija so leta 2009 ustanovile občine Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Križevci, Veržej, Ljutomer in Razkrižje. Občine so se povezale v projekt oskrbe prebivalstva Pomurja s pitno vodo, projekt pa je bil sofinanciran tudi z evropskimi sredstvi.

Kot je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnil direktor podjetja Artur Racman, je do insolventnosti prišlo, ker cene vode niso spremenili od leta 2020 niti se niso mogli dogovoriti za enotno ceno vode. Družba je insolventna, podjetje pa ima zaradi izvršbe občine Ljutomer že 15. dan blokiran transakcijski račun. Po besedah direktorja podjetju grozijo še izvršbe občin Veržej, Sveti Jurij ob Ščavnici in Apače, pa tudi za dva meseca zgolj začasno umaknjena izvršba občine Križevci. Poleg tega so verjetne tudi izvršbe dobaviteljev materiala, energentov in rezervnih delov, saj podjetju elektrike, goriva, plina in rezervnih delov ne želijo več dobavljati.

Racman meni, da sta dobava pitne vode in odvajanje ter čiščenje komunalne vode ogrožena, saj za izvajanje storitev ni zagotovljenih finančnih sredstev. Po njegovih besedah predlog za stečaj sicer ne pomeni, da bo podjetje tudi šlo v stečaj. Vse pa je odvisno od tega, ali se bodo županja in župani na sestanku sposobni dogovoriti. O tem Racman sicer nekoliko dvomi, saj se v vseh letih obstoja podjetja niso mogli zediniti okoli bistvene stvari, to je enotna cena vode.