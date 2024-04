Policisti so včeraj v Portorožu obravnavali napad psa. Pes pasme cane corso, kakršni tehtajo tudi do 50 kilogramov, je nenadoma pritekel iz trgovine in se zapodil v manjšega psa pasme jack russell terier, ki ga je lastnik sprehajal na povodcu. Večji pes je manjšega večkrat ugriznil in ga tako hudo poškodoval, da je poginil. Portoroški policisti dogodek še preiskujejo, v teku pa je tudi hitri postopek po zakonu o zaščiti živali. O napadu psa so policisti obvestili tudi upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ker poginuli pes ni bil cepljen, bodo policisti obvestili tudi veterinarsko inšpekcijo.