Slovenski študentje so bili kot predstavniki edine evropske šole med finalisti na tekmovanju. Za astronavtski zajtrk so pripravili ješprenj s suhimi hruškami, orehi in dimljenim tofujem.

Tema letošnjega tekmovanja je bila priprava zajtrka slanega okusa, ki naj bi vseboval vsaj eno vrsto zelenjave. Poleg teme so organizatorji tekmovanja dodali še prehranske zahteve, ki so jih morali zagotoviti tekmovalci s sestavo jedi. V pripravi zajtrka so morali zadostiti tudi zahtevanim kriterijem energijskega vnosa, vnosa maščob, predvsem nasičenih maščobnih kislin, prehranskih vlaknin in soli. Prepovedane sestavine so bile surovo meso, morski sadeži, jajce in alkohol, prav tako pa so jim predlagali, da naj ne uporabijo kruha in krušnih izdelkov, ker jih je tehnološko težko pripraviti za uživanje v mikro gravitacijskem okolju.

Slovensko ekipo so sestavljali študenta živilstva in prehrane Anže Jarc in Marko Jeraj ter študenta gostinstva in turizma Hana Wolf in Aljaž Ritmanič. Mentorja pri projektu pa sta bila Katarina Smole in Andrej Molk.

Ekipa je sestavine za pripravo zajtrka kupila kar v Houstonu. Njihov recept pa je vseboval 19 sestavin, in sicer ječmen, dimljen tofu, čebulo, krompir, korenček, peteršiljevo korenino, pastinak, fižol, čičeriko, suhe hruške, paradižnikovo mezgo, orehe, olivno olje, česen, sol in nekatere začimbe.