Po današnjih pogajanjih tako še vedno ostajajo odprta vprašanja obdobja uveljavitve dogovora ter usklajevanja plač z inflacijo v vmesnem obdobju. Sindikalnim predstavnikom sta uvodoma predstavnici urada za makroekonomske raziskave in razvoj (Umar) in ministrstva za finance danes predstavili nekatere makroekonomske kazalce iz spomladanske napovedi gospodarskih gibanj in spremembe fiskalnih pravil na evropski ravni, ki jih bo treba upoštevati tudi pri dogovarjanju med vlado in sindikati za prihodnja leta.

Vladno vztrajanje pri petletnem obdobju uveljavljanja plačne reforme in odprave plačnih nesorazmerij bi lahko imelo odločilen vpliv na pogajanja, pravijo na sindikalni strani. Vodja pogajalske skupine dela sindikatov Jakob Počivavšek je po pogajanjih dejall, da petletno obdobje za sindikalno stran ni sprejemljivo in je zanje, tudi zaradi preteklih izkušenj, predolgo. Bodo pa seveda v nadaljevanju iskali možne rešitve, ki bi bile sprejemljive tudi zanje.