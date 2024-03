Planica bo prihodnji teden od četrtka do nedelje gostila finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Moškim, ki bodo imeli od petka do nedelje tri tekme na letalnici, se bodo pridružile tudi ženske, ki bodo imele finale sezone v četrtek na srednji skakalnici, po katerem vsi upajo, da bo veliki kristalni globus dvignila Nika Prevc. »Kljub spomladanskim temperaturam tekmovanja zanesljivo bodo. Snega imamo dovolj,« je odločno zatrdil sekretar organizacijskega komiteja Planice Tomaž Šušteršič.

Vodja tekmovanja v Planici Aljoša Dolhar se je oglasil z Norveškega, kjer je tehnični delegat na turneji Raw Air. »Vse imamo pod nadzorom. Dela na letalnici potekajo po načrtih. Hladne dni smo izkoristili za izdelavo snega. Največja novost in tudi neznanka je nova ledena smučina, saj še nismo imeli možnosti, da bi jo testirali,« je pojasnil Aljoša Dolhar. Doskočišče trenutno urejajo s stroji, konec tedna pa bodo s tradicionalno akcijo planiških delavcev še ročno uredili podrobnosti. Več dela je s tekmo žensk na srednji skakalnici, saj so jo pridobili naknadno. »Situacija s srednjo skakalnico je v primerjavi z letalnico malo bolj kompleksna. Nordijski center Planica s pomočjo teptalnika dovaža sneg na skakalnico in ga razporeja po doskočišču. Načrtujemo, da bosta skakalnica in letalnica urejeni do torka,« je dodal Dolhar in napovedal, da bo preizkus letalnice v sredo ob 10. uri.

V Planici bo letos kopica pomembnih dogodkov. Zaznamovali bodo 90 let od prve tekme v Planici, ki je bila 4. februarja 1934. Novost je tekma žensk, za naslednje leto želijo, da bi sezono sklenile na letalnici. Za leto 2028, ko bo Planica gostila svetovno prvenstvo v poletih, načrtujejo, da bi tekmovala oba spola hkrati. Dodaten čar Planice bo tudi slovo Petra Prevca, za katerega po tekmi v nedeljo pripravljajo poseben 20-minutni spektakularni program. »Vstopnice gredo dobro v prodajo, a jih bodo gledalci lahko kupili tudi ob vstopu na prizorišče. Planica lahko sprejme od 30.000 do 35.000 obiskovalcev na dan. Logistične rešitve so takšne, da ni nevarnosti, da bi kdor koli obtičal v cestnem zamašku,« je poudaril Tomaž Šušteršič. V četrtek, ko bodo na letalnici trening (prva serija ob 8. uri) in kvalifikacije (ob 10. uri), bo tradicionalen otroški dan, na katerega bo Zavarovalnica Triglav v Planico pripeljala okrog 4000 otrok. Tekma žensk bo v četrtek ob 17. uri. V petek bo tekma posameznikov ob 15. uri, v soboto ekip ob 9.30 in v nedeljo veliki finale 30 najboljših posameznikov ob 9.30.