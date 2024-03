Slovenija Ukrajini predala tretje reševalno vozilo

Veleposlanica Slovenije v Ukrajini Mateja Prevolšek je danes eni od porodnišnic v Kijevu predala novo reševalno vozilo, opremljeno za prevoz novorojenčkov in nedonošenčkov, so na omrežju X sporočili z veleposlaništva Slovenije v Kijevu. Dodali so, da gre za tretje reševalno vozilo, ki ga je Slovenija donirala Ukrajini.