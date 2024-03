Nepreslišano: Žiga Zaplotnik, klimatolog

Povečano pogostost neurij s poplavami, kakršne smo imeli lani, požarov in suš, kakršne smo imeli predlani, pa tudi neurij s točo in vetrom, opažamo že zdaj, ko smo se v Sloveniji segreli za nekaj več kot dve stopinji glede na predindustrijsko raven. Povečala se je količina vodne pare v ozračju, še posebej poleti. Lanska neurja so sovpadala z dnevi, ko je bila anomalija vodne pare v zraku izjemna. Količina vodne pare v stolpcu zraka nad Slovenijo je bila v času poplav 3. in 4. avgusta lani rekordna v dobi, za katero imamo dobre rekonstrukcije vremena, torej približno od leta 1980. Posledica povečanja koncentracije toplogrednih plinov v zraku, na primer ogljikovega dioksida in metana, je tudi povratna zanka vodne pare, ki še poveča učinek ogrevanja.