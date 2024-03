Dnevnik Guardian je v politično nerodnem in nevarnem času za konservativnega premierja Rishija Sunaka, ki se mu vse bolj maje stolček, razkril, da je poslovnež in vodilni donator konservativne stranke Frank Hester na zasebnem srečanju zelo prepričljivo pokazal, da je rasist in moški šovinist. Hester ima pod palcem okoli pol milijarde evrov, v blagajno konservativne stranke pa je prispeval že 12 milijonov. S tem je izenačil rekordno donacijo stranki, saj je prav toliko torijcem v oporoki zapustil konservativni lord Sainsbury, ustanovitelj znane britanske samopostrežne verige z njegovim imenom. Konservativce in Sunaka je Hester spravil v zagato z besedami: »Ne sovražim vseh temnopoltih žensk. Ampak ko vidiš Diane Abbott, si želiš sovražiti vse črne ženske. Morali bi jo ustreliti.« Izgovoril jih je leta 2019. O tem in vrsti drugih Hesterjevih izjav je zdaj poročal Guardian.

O tem, kateri rasizem je hujši

Sunak je šele 48 ur po objavi Hesterjeve besede ocenil za rasistične. Pred tem je več ministrov njegove vlade izjavilo, da so bile besede neprimerne, da pa bi jih morali pozabiti, ker se je javno opravičil zanje, obenem pa so (temnopolta) ministrica za poslovne zadeve Kemi Badenoch, nekdanji finančni minister (prav tako temnopolti) Kwasi Kwarteng in nekdanji (belopolti) vodja konservativcev William Hague Hesterjeve besede razglasili za rasistične, sicer šele 24 ur po objavi. Kritiki, med njimi vodja laburistov Keir Starmer, pa zahtevajo, da konservativci Hesterju vrnejo podarjene milijone, Sunak pa pravi, da tega ne bo storil, ker je Hester svoje besede obžaloval.

71-letna poslanka Dianne Abbott se je zapisala v zgodovino britanske politike kot prva temnopolta poslanka. Svoje okrožje v severnem Londonu v parlamentu zastopa od leta 1987 in ima tako najdaljši staž med temnopoltimi poslankami. Bila je tudi ministrica v senci, ko je bil vodja laburistične stranke levičar Jeremy Corbyn, s katerim sta bila v mladosti krajši čas par. Od aprila lani je neodvisna poslanka, ker so jo laburisti pod vodstvom Corbynovega naslednika Keira Starmerja, ki je vrhunski politični korektnež, vrgli iz stranke zaradi domnevno rasističnega članka v tedniku Observer, kjer je napisala, da rasizem, ki ga izkusijo Judje, Irci in Romi, ni enak rasizmu, ki ga doživljajo črnci. Napisala je, da nedvomno doživljajo predsodke, podobne rasizmu, podobno kot jih doživlja tudi več različnih tipov belcev, na primer rdečelasci, ki pa niso vse življenje izpostavljeni rasizmu. Vodilne judovske organizacije so njeno mnenje razglasile za sramotno.

Dnevni rekord novih članov stranke

Sunakov stolček pa je že pred tem še nekoliko zamajal prestop nekdanjega podpredsednika konservativne stranke in poslanca Leeja Andersona v stranko Reform UK (Reformirajmo UK, naslednica strank UKIP in Brexit). Andersona so vrgli iz konservativne stranke zaradi islamofobije, ker je trdil, da je londonski laburistični župan Sadiq Khan lutka islamskih skrajnežev, in se ni hotel opravičiti. Po njegovem prestopu je stranka Reform UK, ki se je politično bojijo vladajoči konservativci in opozicijski laburisti, v 24 urah dobila tisoč novih članov, kar je dnevni rekord, njen najnovejši rejting med volilci pa je poskočil na 14 odstotkov. To je samo 11 odstotnih točk manj od vladajočih konservativcev. Opozicijskim laburistom pa so namerili 43 odstotkov podpore.