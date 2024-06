Toyota je s priusom leta 1997 izdelala prvi hibridni avtomobil za množični trg. Zato čudi, da se je podjetje dolgo upiralo povsem električnim avtomobilom na baterije. Pri podjetju zagovarjajo bolj raznolik pristop k mobilnosti prihodnosti, močno pa verjamejo tudi v gorivne celice. Verjetno imajo prav. Tudi sam menim, da so baterije v avtomobilih zgolj prehodna stvar, ki je ob parazitiranju na električnem omrežju, ki je bilo zgrajeno za gospodinjstva, omogočila hitrejše opuščanje fosilnih pogonov, dokler ne bo zgrajena infrastruktura za vodikove črpalke. Vseeno so tudi pri Toyoti popustili in leta 2022 na trg poslali prvi električni model te znamke. Imenuje se beyond zero 4X oziroma krajše bZ4X.

Navzven deluje futuristično, zlasti v beli barvi s črnimi poudarki. Podobno estetiko najdemo tudi pri drugih azijskih proizvajalcih. Dizajn močno spominja na kultno japonsko animirano franšizo bojnih robotov Gundam. Toyota ima z njo že zgodovino. Pred leti so namreč izdelali Gundam verzijo aurisa. Če pogledate pozorno, boste tudi v bZ4X videli malega robota Gundam. Kakorkoli že, bZ4X je ljubiteljem futurističnega zelo privlačen avto. Bolj zapleteno je v notranjosti. Podobno kot v priusu imamo opravka z volanskim obročem in voznikovim zaslonom, ki od človeka terjata konkretne odločitve. V običajnem položaju volan zakriva zajeten del števcev. Lahko sediš izrazito pokonci. Lahko izbereš športno ležeč položaj. Ali pa voziš na slepo. V sedežih se sicer sedi udobno. Pri 2,85 metra medosne razdalje je dovolj prostora tudi na zadnji klopi.

Avto ponuja obilico odlagalnih površin in predalov. Vključno z odprto polico pod osrednjo konzolo med voznikom in sovoznikom. So pa pri Toyoti potegnili težko razumljivo odločitev, ko so ukinili tradicionalni predal na sovoznikovi strani. V avtomobilu je sicer res dovolj prostora, da spravimo stvari, ki jih običajno hranimo tam, a kaj, ko jih nočem shranjevati drugje. Predal pri sovozniku je namenjen papirjem, ki morajo biti v avtomobilu in ki jih hočem videti, samo ko grem na redni servis ali registracijo, sicer pa nočem, da so na dosegu rok, ko se lahko z njimi zgodi kaj naključnega. Glede tega bo treba nekaj spremeniti. Prostora v prtljažniku je za 452 litrov, od tega je uporabnih okoli 412 litrov. Premalo za družinski dopust, a preverjeno dovolj za nabavo ali družinski vikend oddih.

Vožnja z avtomobilom je odlična. Ob pregovorni električni tišini med vožnjo je avto s pogonom na vsa štiri kolesa tudi izredno lepo vodljiv. Vzmetenje odlično opravlja z nepravilnostmi na cesti. Serijsko je avto opremljen tudi z zelo dobrim radarskim tempomatom, ki upošteva hitrostne omejitve, in sistemom za sledenje voznemu pasu, ki sta na avtocesti med Ljubljano in Slovenskimi goricami praktično prekrmarila vso pot in od voznika zahtevala le to, da ves čas boža volan in ne zaspi. Kljub nešportni sistemski moči seštevka sprednjega in zadnjega pogona, ki nanese 218 konjev (160 kW), in navoru 336 Nm, zmore avto do stotice potegniti v prepričljivih 6,9 sekunde, medtem ko je hitrost blokirana pri 160 km/h, kar tudi v celoti zadostuje. Sploh pri baterijskih avtomobilih.

Pri bZ4X neto kapaciteta baterije obsega 64 kWh. Med toplo pomladjo smo povprečno porabili okoli 21,4 kWh na 100 kilometrov, kar je zadoščalo za blizu 300 kilometrov dosega. Na avtocesti je bil doseg še krajši. Na pot v Slovenske gorice iz Ljubljane smo šli s polno baterijo, na cilj pa prišli le še s slabimi 80 kilometri dosega. Hitrih javnih polnilnic v okolici ni bilo na pretek, družina pa je imela želje. Kmečki turizem je na srečo ponujal električno vtičnico, prek katere smo avto lahko polnili za okoli 10 kilometrov na uro. Po dveh nočitvah in ob premišljeni vožnji med polnjenji se je do odhoda nabralo za povratek domov.

Zaradi Toyotine skrbi za zdravje baterije na pravi javni polnilnici hitrost polnjenja ni bila strašno višja. Namesto 2 kW na uro je tam polnilo s 6,6 kW na uro. Napovedovala se je sicer nadgradnja na 11 kW. Na hitrih polnilnicah z enosmernim tokom (AC) moč polnjenja lahko doseže 147 kW na uro, a le do 80-odstotne napolnjenosti baterije. Tedaj zopet močno pade. Na daljši poti v praksi to pomeni počitek na vsakih 230 kilometrov. Morda celo prej. Na omejen doseg bi lahko sklepali že po dizajnu. Panika in odštevanje do izpraznitev baterije je namreč pogosta fora japonskih risank z roboti. V zameno Toyota nudi jamstvo na baterijo do 150 tisoč kilometrov ali do 10 let. Za najosnovnejši, a še vedno bogato opremljeni model je treba odšteti 40.500 evrov. Za testnega s paketom style v beli barvi in z 218 konji pa 52.500 evrov.