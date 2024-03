Pred dnevi sem vodilnim aktivistom civilne iniciative povedal, da ima vsaka posledica svoj vzrok. Vzroki pa običajno segajo v preteklost. Tako je tudi s ceno toplotne energije, ki jo Teš dobavlja komunalnemu podjetju, in to s toplovodnim sistemom občanom. Če bi bil vzrok povišanja cen v slabem upravljanju Komunalnega podjetja, bi tudi sam, tako sem jim povedal, dal podpis za kadrovske menjave v vodstvu in organih upravljanja komunalnega podjetja.

Leta 2009 sem v tem časopisu napisal stavek, takrat so kopali gradbeno jamo za blok Teš 6, da investicija v nov blok ni razvojni projekt stoletja za dolino, kot je razlagala občinska politiki in vsi v energetiki, pač pa razvojni harakiri za dolino. Pa je bila vrednost investicije takrat ocenjena za polovico zneska, kot je na koncu stala investicija. To se je kaj kmalu pokazalo.

Nemogoče namreč je, da bi podjetje, ki ga bremeni milijarda kreditov, lahko proizvajala toplotno energijo po enaki ceni, kot jo je proizvajala pred investicijo v nov blok 6. Ohraniti ceno toplotne energije na nivoju, ki je bil pred investicijo, bi bilo mogoče le, če bi se vlada, politiki v dolini in tudi zaposleni v energetiki že takrat, namesto da so kopali gradbeno jamo, ki je bila v bistvu črna luknja, odločili za zeleni prehod energetike v dolini. Kot so se v teh časih, ko so končno ugotovili, da je bila prejšnja razvojna pot pogubna. Pa ne le ekološko. Če ne bi pristopili k investiciji v blok 6 in bi le posodobili blok 4 in postopno zmanjševali proizvodnjo v premogovniku, bi tudi toplotno energijo proizvajali iz energije premoga in brez bremena kreditov in bi bila cena na znatno nižjem nivoju. Danes jo proizvajajo iz energije plina. Kaka je cena plina v primerjavi z lignitom, vemo. Cena toplotne energije na pragu proizvajalca Teš pa predstavlja skoraj polovico končne cene na položnicah.

To sta dva temeljna vzroka višje cene toplotne energije v Velenju. Teh pa ne more odpraviti nobena civilna iniciativa in nobeno novo vodstvo komunalnega podjetja. Tudi če bi nadzorni svet vodil dr. Matej Lahovnik, minister v vladi, ki je dala zadnje žegne investiciji v blok 6.

V tistem času sem bil verjetno edini v dolini, ki je videl, kaj pomeni investicija za dolino. Tudi da bodo tudi cene toplotne energije višje, mi je bilo že takrat jasno. Če bi takrat bilo zavedanje ljudi v dolini drugačno in bi takrat organizirali civilno iniciativo, pa so vsi ploskali razvojnemu projektu stoletja in je bil vsak, ki je izrazil le droben dvom, izdajalec, bi morda bilo danes drugače. To, kar počnejo, pa je zvonjenje po toči.

Pa še to. V civilni iniciativi kažejo tudi na težavo in krivdo pripisujejo komunalnemu podjetju, da so zneski na položnicah zelo različni za enaka stanovanja v istih stanovanjskih objektih. Odkar je zakonodajalec predpisal namestitev števcev na radiatorje, je to normalno. Tudi zato, da vsak plača takšen delež, kot je delež njegove porabe v objektu, je zakonodajalec uvedel števce. Če bi števci ne odmerjali točno in pravilno, je to problem skupnosti stanovalcev in ne komunalnega podjetja. Vsaka toplotna postaja v objektu ima svoj števec in ta poraba, odčitava jo komunalno podjetje, se razdeli med stanovanja po pravilniku in deležu porabe po števcih na radiatorjih. To porabo odčitava upravnik stanovanjskega objekta.

Silvester Koprivnikar, Velenje