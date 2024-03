Tri oborožene skupine, Legija ruska svoboda, Sibirski bataljon in Korpus ruskih prostovoljcev, so v zadnjih dneh z ukrajinskega vdrle na rusko ozemlje, tudi s tanki, ter včeraj k odhodu pozvale civiliste v mestih Belgorod in Kursk, rekoč da bodo tam izpeljale obsežne napade na rusko vojsko. To ni prvič, da skupine, ki naj bi jih sestavljali ruski prostovoljci, iz Ukrajine napadajo obmejne ruske regije, tokrat pa to napovedujejo za čas tamkajšnjih predsedniških volitev. Enote, za katere Kijev trdi, da delujejo neodvisno od njega, so deloma zasedle rusko vas Tetkino, boji so potekali na mejnem prehodu Nehotivka, je poročalo več virov.

Ukrajinska vojska medtem nadaljuje napade na cilje v Rusiji z brezpilotnimi letalniki. Drugi dan zapored so zadeli naftne rafinerije. V enem največjih napadov v zadnjih mesecih so povzročili požar v sedmi največji rafineriji državnega podjetja Rosneft v Rjazanu, 180 kilometrov od Moskve, v Rostovu pa je zaradi napada prenehala obratovati rafinerija Novošahtinsk. Vir v ukrajinski vojski je za Reuters dejal, da »sistematično izvajamo podrobno preračunano strategijo zmanjševanja ruskih gospodarskih zmožnosti«.

Ruski vojaki in orožje na mejo s Finsko

Putin je včeraj obtožil Ukrajino, da se z napadi vmešava v predsedniške volitve. Sicer pa odmeva tudi njegov včerajšnji odgovor na vprašanje državnih medijev, ko je dejal, da je Rusija tehnično pripravljena na jedrsko vojno. Dodal pa je, da je v ZDA po njegovem dovolj strokovnjakov za odnose z Rusijo in za strateško zadrževanje, tako da ni nekega hitenja k scenariju jedrskega spopada, da pa je država tehnično nanj pripravljena. Putin je v preteklosti dejal, da bi Rusija jedrsko orožje uporabila samo v primeru ogroženosti države. Je pa res, da Kremelj trdi, da so del Rusije tudi nezakonito anektirane ukrajinske regije.

Putin je tudi dejal, da bo Rusija namestila vojake in težko orožje na mejo s Finsko, potem ko je ta skupaj s Švedsko postala nova članica Nata. Dejal je, da gre za odgovor na nameščanje enot z druge strani. Po njegovem so bili odnosi med Moskvo in Helsinki v preteklosti »idealni ... ni bilo problemov. Zdaj pa bodo. Ustanovili bomo leningrajsko severozahodno vojaško okrožje in na to območje osredotočili določene vojaške enote. Prej tam ni bilo sistemov za uničenje, zdaj bodo. Kaj jim je bilo tega treba? Gre za nesmisel,« je rekel.

Rusija je 24. februarja 2022 začela vojaško agresijo na Ukrajino, kar je bil eden redkih primerov napada ene članice OZN na drugo članico OZN s ciljem zasedbe in priključitve ozemlja. Švedska in Finska, državi s tradicijo nevtralnosti, sta se za članstvo v Natu odločili po tem ruskem napadu.