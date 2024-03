Nevarnost molka

Nadzora, ki sta po smrti Sonje Golc zajela dogajanje v ptujski bolnišnici in UKC Maribor, sta razkrila sosledje nepravilnosti pred bolničino smrtjo. Ugotovitve, o katerih smo poročali, so obenem zgovoren posnetek pomanjkljivosti, ki ogrožajo tudi prihodnje bolnike. Luknje javnega zdravstva, ki bi jih morali že zdavnaj pokrpati, so vsem na očeh.