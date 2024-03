Nepreslišano: Matjaž Gruden, kolumnist

Če potegnemo črto, po dvajsetih letih imamo Slovenci do Bruslja podoben odnos, kot smo ga imeli svoj čas do Beograda. Bentimo in kritiziramo, a tudi glede upravičenih očitkov zelo redko ponujamo prave odgovore. Na evropske volitve ne gremo, ker se nam fržmagajo. Kaj v parlamentu počnejo ljudje, ki smo jih tja izvolili, nas bolj ali manj ne zanima, v nos nam gre le to, koliko zaslužijo. V bruseljske institucije, s častnimi izjemami, pošiljamo vaške posebneže, potem pa se čudimo, zakaj nimamo vpliva in ugleda, ki si ga želimo in ga pričakujemo. EU sesuvamo zaradi vsega, kar naredi narobe, in glede marsičesa, za kar ni odgovorna. Ne zanimajo nas uspehi in pozitivne spremembe, ki jih prinaša članstvo. V ihti bi z macolo razbili vse, kar imamo, brez pomisleka o tem, kaj se nam lahko zgodi, če nam uspe.