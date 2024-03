Za gradbiščno ograjo na križišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice, kjer je predvidena postavitev vodne skulpture, že nekaj časa ni opaziti večjega gradbenega napredka. Družba KPL bi skladno s pogodbo iz junija 2023 dela morala končati v šestih mesecih, a je Mestna občina Ljubljana z aneksom rok podaljšala do 30. aprila letos. Kdaj bo odprtje fontane, bo občina javnosti pravočasno sporočila, so zagotovili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.

Iz novembra lani sklenjenega aneksa je razvidno, da je KPL za podaljšanje roka izvedbe zaprosil »zaradi kasnejše dobave materiala za izdelavo cevi vodne skulpture, saj je pri dobavitelju materiala prišlo do poškodbe glavnega motorja v proizvodnji«. Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so povedali: »Trenutno poteka krivljenje cevi pri podizvajalcu v Italiji, v Sloveniji jih pričakujemo v tem mesecu; izvajalec jih bo sestavil na kraju namestitve, torej na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste.« Dodali so, da je preostala infrastruktura (strojnica in priključki za vodo, elektriko in kanalizacijo) že urejena in pripravljena za delovanje. Na občini so v preteklosti dejali, da je postavitev omenjene fontane zahteven projekt, saj izvedba zahteva kompleksnost povezave med geometrijo vodne skulpture, hidravličnimi lastnostmi in prostorom, ki ga omejuje obstoječa infrastruktura.

32 idej, kako naj bi bila videti skulptura

Za postavitev vodne skulpture bo občina KPL skupaj z davkom na dodano vrednost plačala nekaj manj kot 664.000 evrov. Spomnimo, da se je za ta posel potegoval zgolj KPL, ki je sprva dal precej višjo ponudbeno ceno. Preden je na pogajanjih spustila ceno, je družba dala ponudbo v višini kar 909.600 evrov z davkom. Zaradi tega je svetniški klub Levica občino pozval, naj opusti ta projekt in denar raje porabi za projekte, ki služijo občanom in niso zgolj turistična atrakcija. Toda njihov poziv ni bil uspešen.

Podobo skulpture je občina leta 2016 iskala z javnim natečajem, ki ga je izvedla skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Na natečaju je strokovna komisija izbirala med kar 32 različnimi rešitvami. Zmagovalno idejo z zvito kovinsko cevjo je zasnovala skupina avtorjev Primož Boršič, Mojca Kocbek Vimos, Sašo Vrabič in Jan Filipec. Projektno dokumentacijo za izvedbo skulpture so pripravili P plus arhitekti in Mojca Kocbek Vimos, je na spletni strani navedla občina. Ta je sprva obljubljala, da bo skulpturo ob Slovensko cesto postavila še leta 2016.

Prvo javno naročilo za izbor izvajalca je občina objavila že poleti 2020 in tudi takrat prejela zgolj eno ponudbo (skupno ponudbo sta oddali družbi PZG in Skop). Toda z omenjenima ponudnikoma izvajalske pogodbe ni sklenila, ker se je odločila, da bistveno spremeni projektno dokumentacijo. Zaradi te spremembe je bila dolžna ponoviti tudi javno naročilo.

*** 664.000 € bo stala postavitev vodne skulpture na križišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice.