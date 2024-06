Javno podjetje Energetika Ljubljana je drugo leto zapored razpisalo kadrovske štipendije za dijake. V šolskem letu 2024/2025 ponujajo dvanajst kadrovskih štipendij za srednje poklicno in srednje strokovno izobraževanje elektro in strojnih smeri za izvajanje nalog na področju upravljanja, vzdrževanja in nadzorovanja proizvodnih naprav ter vročevodnih in plinovodnih distribucijskih omrežij, so zapisali na svoji spletni strani.

Prijave bodo sprejemali do 31. julija na elektronski naslov info@energetika.si ali po navadni pošti na naslov Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana s pripisom vloga za kadrovsko štipendijo. Kandidati morajo prijavi priložiti dokazilo o vpisu v izobraževalni program, dokazilo o učnem uspehu v zadnjem letu zaključenega izobraževanja, potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, kratek življenjepis in izjavo, da v času štipendiranja nimajo sklenjene druge pogodbe o kadrovskem štipendiranju. Prijavo na razpis morajo za mladoletne kandidate podpisati tudi njihovi starši ali zakoniti zastopniki.

V Energetiki bodo poleg rednih mesečnih izplačil kadrovskih štipendij štipendistom ponudili tudi možnost opravljanja obvezne delovne prakse v vsakem šolskem letu in opravljanje počitniškega dela, zagotovili jim bodo strokovno mentorstvo in možnost zaposlitve po uspešnem zaključku izobraževanja, je razvidno iz razpisne dokumentacije.

Tudi lani je ljubljanska Energetika razpisala dvanajst štipendij. Podelili so jih deset, saj so prejeli toliko vlog z izpolnjenimi razpisnimi pogoji. Lani so v podjetju povedali, da bodo štipendisti po koncu šolanja morali biti v Energetiki zaposleni toliko let, kolikor so prejemali štipendijo. »Kadrovske štipendije so namenjene pridobivanju kadra ustreznih tehničnih smeri za delo v proizvodno-distribucijski energetski družbi. Povprečna starost zaposlenih v Energetiki Ljubljana je okoli 49 let. Fluktuacije v pomenu odhodov zaradi menjave službe in podobnega nimamo, se pa soočamo z upokojevanjem kadra in s potrebo pomlajevanja kadra, še posebno na tehničnem področju,« so v nam poleti lani pojasnili odločitev za razpis tovrstnih štipendij. V preteklosti niso razpisovali kadrovskih štipendij, te so omogočali le kot obliko socialne pomoči. V nekoč samostojni družbi Termoelektrarna-toplarna Ljubljana, ki je danes enota Energetike, pa so kadrovske štipendije podeljevali pred letom 2000.

Kadrovske štipendije je po približno dveh desetletjih lani ponovno razpisala tudi Mestna občina Ljubljana. Za potrebe mestne uprave in občinskih javnih zavodov oziroma stanovanjskega sklada je občina razpisala 26 kadrovskih štipendij. Prejela je 17 prijav, štipendije pa na koncu podelila sedmim prosilcem.