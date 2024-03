Vlakec, ki drvi po čudoviti madžarski pokrajini, je pustolovščina, ki se ji splača posvetiti, a ne le zaradi čudovite pokrajine in gozdov, skozi katere pelje. Navidez običajna železnica Gyermekvasút (Otroška železnica) – najdemo jo v Budimpešti – se od drugih razlikuje po tem, da boste vozovnice plačali otrokom. Madžarska si je že leta 1947 zamislila železnico, kjer bi delali otroci in tako dobili čut za odgovornost ter delovne navade. Ta projekt usposabljanja mladih je zasnovan tako, da pridobijo samozavest in nova znanja ter so ponosni na lastne dosežke. Ko je bila uvedena, je imela ta madžarska železnica tri potniške proge in je skoraj takoj postala uspešnica. Sčasoma je Gyermekvasút zrasel v turistično atrakcijo, vagoni in proge pa so bili obnovljeni.

Najdaljša na svetu

Trenutno je Gyermekvasút s svojimi 11,7 kilometra najdaljša otroška železnica na svetu, kar je zapisano tudi v Guinnessovi knjigi rekordov. Deluje neprekinjeno od njenega zagona 31. julija 1948, ko je vlak prvič »sopihal« po 3,2 kilometra dolgi progi. Medtem ko vlake vozijo odrasli, so za vse prometne in komercialne storitve odgovorni otroci, stari od 10 do 14 let, ki delajo pod nadzorom odraslih in v skladu s predpisi madžarskih državnih železnic. Vlaki vozijo vse leto (tudi ob praznikih), z izjemo ponedeljka od začetka septembra do konca aprila. Potovanje med terminali traja približno 40 do 50 minut. Ob določenih dnevih obratuje tudi parna lokomotiva.

Na peronu tudi muzej

Na peronu postaje Huvosvolgy lahko vsi, ki to želijo, obiščejo tudi interaktivno razstavo in izvedo več o zgodovini ozkotirne železnice od začetka do danes. Obiskovalci vstopijo v razstavni prostor skozi lok, ki predstavlja ustje predora med postajama Hars-hegy in Huvosvolgy, enega najbolj priljubljenih odsekov proge otroške železnice. Predmeti so razvrščeni v kronološkem vrstnem redu. Žal je še vedno večina dokumentov v madžarščini, a številne slike govorijo same zase. Večina slik prikazuje mlade udeležence in vlake. Zanimivo je videti, kako so se iz desetletja v desetletje spreminjali dežurni otroci ali vozni park. Zgodba, ki jo je treba spoznati, se začne z razmišljanjem o ustanovitvi te železnice, in to le dve leti po koncu druge svetovne vojne. Sledijo gradnja, ki je trajala nekaj več kot dve leti, prva otvoritvena slovesnost leta 1948 in tista ob zaključku leta 1950. Pionirska železnica, kot se je imenovala od leta 1948 do 1990, je bila sprva tesno povezana s pionirskim gibanjem. Dokumenti in fotografije iz petdesetih let 20. stoletja zelo živo prikazujejo podobe tistega časa. Na ogled so tudi številni predmeti iz preteklosti otroške železnice. Med drugim so v vitrinah na ogled stare vozovnice, uniforme, signalne luči in plošče, vozni redi in prospekti. Tam so tudi velikanski modeli prvih motornih in potniških vagonov. Obiskovalci si lahko ogledajo tudi dva zelo zanimiva stroja. Eden je star stroj za tiskanje vozovnic, ki dejansko nikoli ni bil uporabljen pri Pionirski železnici, saj je pripadal službi za tiskanje vozovnic pri madžarskih državnih železnicah. Drugi je star telefonski aparat velikosti velikega hladilnika, ki lahko prenese samo nekaj lokalnih baterijskih linij. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so ga odstranili z ene od postaj in ohranili za prihodnje generacije.

V razstavnem prostoru je video kotiček, kjer si je mogoče ogledati stare in aktualne dokumentarne filme o Pionirski železnici in Otroški železnici. Njihov jezik je prav tako samo madžarščina, vendar so zelo informativni, tudi če ne razumete njihovega pripovedovanja.

In še zabavna stran muzeja

Med vitrinami arhivskih fotografij in dokumentov so obiskovalcem na voljo interaktivne igrače. V razstavnem prostoru sta dve velikanski spominski igri. Obračajoče se ploščice prikazujejo podobe železniškega voznega parka, prizore iz vsakdanjega življenja udeležencev Otroške železnice in znamenitosti, ki si jih lahko ogledate v bližini. Tabla z zemljevidom železniške proge ponuja igro spretnosti. Lahko opravite namišljeno vožnjo po progi od Huvosvolgyja do Szechenyi-hegyija, in sicer tako, da z vrvico navigirate leseno kroglico po stezi. V kotu je nameščen star računalnik blagajne tipa MAEF3. Tovrstni stroji so se uporabljali od leta 2003 do 2012 na postajah Szechenyi-hegyi in Huvosvolgy. Zdaj je predmet z majhnim enobarvnim monitorjem in hrupnim matričnim tiskalnikom upravičeno našel mesto v muzeju, ki je bil ustanovljen leta 1992. Muzej sprejema obiskovalce večinoma ob koncu tedna, čez vse poletje in med šolskimi počitnicami.

