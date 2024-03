Že več kot 30.000 Palestincev, od tega več kot 20.000 otrok in žensk, je v skoraj petih mesecih vojne umrlo v Gazi. Izraelski smrtonosni napadi pa se nadaljujejo. Spopadi s Hamasom so še naprej hudi zlasti v mestu Gaza na severu in v Kan Junisu na jugu.

Konec tedna so mnogi upali, da se začenja sklepna faza pogajanj o premirju. Pozitivno sporočilo je včeraj zjutraj pomenil prihod katarske, ameriške in predvsem Hamasove delegacije v Kairo na pogovore. Predstavnik Hamasa je za novinarsko agencijo AFP dejal, da lahko do sporazuma pride v 48 urah, če Izrael pristane na popoln umik iz Gaze, kar pa je za Izrael nesprejemljivo. Včeraj popoldne izraelske delegacije še ni bilo. Menda vlada Benjamina Netanjahuja kot pogoj postavlja seznam vseh talcev, ki pa ga namerava Hamas izročiti šele po začetku premirja. Ameriški predsednik Joe Biden je v petek izrazil upanje, da se bo premirje začelo ob vstopu v muslimanski sveti mesec ramadan 10. marca. To bi bilo pomembno, saj se tudi v mirnem obdobju z ramadanom izraelsko-palestinski konflikt običajno zaostri.

Hamas še naprej zahteva trajno premirje

Pravzaprav bi se moral Hamas uradno odzvati na sobotni dogovor v Dohi, dosežen med Katarjem, Egiptom, ZDA in Izraelom. Nič ni bistveno novega: za šest tednov premirja in izpustitev več sto Palestincev iz izraelskih zaporov bi moral Hamas pristati, da bo v tem obdobju postopoma osvobodil 42 talcev, in sicer mladoletne, ženske in starejše (tako da bi ostalo v ujetništvu v Gazi okoli 60 moških). Menda bi se izraelska vojska tudi umaknila s severa Gaze. Predstavnik Bele hiše je v soboto izjavil, da so Izraelci »bolj ali manj sprejeli« ta načrt. A v izraelski vladi tega niso potrdili. Hamas pa še naprej zahteva trajno premirje. Pogajalci Katarja in Egipta prepričujejo Hamas, da se bo šesttedensko premirje podaljševalo, kar naj bi podpirale tudi ZDA.

Premier Netanjahu je pod pritiskom ZDA, ki v tej vojni oskrbujejo Izrael s strelivom, in družin talcev. V soboto je več tisoč Izraelcev v Jeruzalemu končalo štiridnevni pohod za premirje, ki bi omogočilo osvoboditev talcev.

Posebno hud pritisk na pogajalce pa je čedalje hujša lakota v Gazi. Pomemben del premirja bi bila namreč humanitarna pomoč za sestradane prebivalce Gaze. Širijo se bolezni zaradi podhranjenosti in pitja oporečne vode, predvsem je veliko driske. V zadnjih dneh je v eni od bolnišnic na severu Gaze zaradi podhranjenosti ali dehidracije umrlo 16 otrok. Vse več žrtev je tudi, ker ni prave zdravniške oskrbe.

Izrael trdi, da so civilisti umrli v stampedu

V soboto so ameriška letala nad Gazo odvrgla 38.000 paketov pomoči s hrano, en paket naj bi zadostoval za več dni prehranjevanja ene družine. V Beli hiši pravijo, da je to šele začetek. Vsekakor bi bila pomoč veliko bolj učinkovita, če bi ZDA dosegle, da bi Izrael spustil v Gazo več tisoč tovornjakov, ki čakajo na meji pred Rafo. Vseh 38.000 paketov naj bi bilo toliko, kot bi pripeljali štirje tovornjaki. »ZDA so del tega zločina nad Gazo. Zdaj hočejo kupiti naš molk tako, da nam pošiljajo pomoč,« je zahodnim novinarjem dejal starejši Palestinec iz Gaze.

V Hamasu pravijo, da bo na njihova stališča na pogajanjih vplivala smrt 115 Palestincev, ki so v četrtek umrli na severu Gaze, ko se je množica zgrnila k tovornjakom s humanitarno pomočjo in so nanjo streljali izraelski vojaki. Izraelska vojska trdi, da je večina umrla v stampedu, njeni vojaki pa so streljali samo na tiste, ki so jih ogrožali. A predstavniki Združenih narodov pravijo, da so se lahko sami prepričali, da so bili mnogi palestinski civilisti v bolnišnico Al Shifa sprejeti zaradi strelnih ran.