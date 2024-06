Ukrajinska ministrica umaknila objavo na Facebooku: »Lepo gori. To je ruski S-300. Na ruskem ozemlju«

Ukrajinske sile trdijo, da so na ruskem ozemlju uspešno zadele raketni sistem S-300. In to z orožjem, ki so ga dobile od Zahoda, je poročal CNN. »Lepo gori. To je ruski S-300. Na ruskem ozemlju. Prvi dnevi po dovoljenju za uporabo zahodnega orožja na sovražnem ozemlju,« je poleg slike, ki naj bi prikazovala napad, na družbenem obrežju Facebook zapisala podpredsednica ukrajinske vlade in ministrica za vrnitev zasedenih ozemelj Irina Vereščuk. Objavo je čez nekaj ur umaknila s svojega profila.