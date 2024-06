Odkar je pred sezono 2017/18 na naboru izbral Jaysona Tatuma, Boston ves čas velja za resnega kandidata, ko je govora o naslovu prvaka lige NBA. In čeprav je v zadnjih šestih sezonah vsakokrat prišel v končnico, trikrat igral v finalu vzhodne konference in enkrat v velikem finalu, mu do konca še ni uspelo iti.

Nazadnje so se tamkajšnji navijači naslova prvaka veselili leta 2008, ko je bila v moštvu velika četverica Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen in Rajon Rondo. A zdi se, da je vodstvu kluba končno uspelo zbrati pravo »mešanico«, ki v finalu proti Dallasu Luke Dončića velja za favorita.

Tatum in Brown udarni dvojec Bostona

S 64 zmagami in le 18 porazi je bil Boston z naskokom najboljše moštvo rednega dela lige NBA, v končnici pa se je brez večjih težav prebil do finala. Pri tem je potrebno pripomniti, da so imeli tudi nekaj sreče z zdravstvenimi težavami nasprotnikov.

Miami, ki so ga v prvem krogu ugnali s 4:1 v zmagah, je bil brez prvega zvezdnika Jimmyja Butlerja. Pri Clevelandu, ki je padel s 4:1, se je sredi serije poškodoval najboljši posameznik Donovan Mitchell. Indiana, veliko presenečenje letošnje sezone, pa v finalu vzhodne konference proti 17-kratnim prvakom lige NBA ni prišla niti do ene zmage tudi zavoljo zdravstvenih težav Tyresa Haliburtona.

Prvi imeni moštva vsega 35-letnega trenerja Joa Mazzulle sta Jayson Tatum in Jaylen Brown, ki je bil najkoristnejši igralec (MVP) finala vzhodne konference. Prvi povprečno na tekmo v končnici dosega po 26 točk, drugi 25. Pri obeh je dodatna vrlina ta, da sta željna dokazovanja tudi v obrambi.

V končnici odlično igra 29-letni Derrick White, ki je prvi del kariere preživel pri San Antoniu, kjer se je učil od trenerskega lisjaka Gregga Popovicha.

Izjemna posla pa je vodstvu kluba uspelo izpeljati pred sezono, ko so pripeljali Jrua Holidayja in Kristapsa Porzingisa. Holiday velja za enega najbolj preudarnih organizatorjev igre v ligi in enega najboljših obrambnih igralcev.

Porzingis, ki se pri Dallasu ni izkazal, po boljših predstavah pri Washingtonu v Bostonu znova spominja na igralca, ki je na začetku kariere navduševal pri New Yorku.

V novem moštvu nima bremena prvega ali drugega igralca, zaradi ostalih izjemnih posameznikov pa ima ogromno prostora, ki ga odlično izkorišča.

V končnici je sicer odigral zgolj štiri tekme, saj si je na četrti prvega kroga proti Miamiju poškodoval mečno mišico, a bo za začetek finala nared.

Pomembno vlogo ima še pri 38 letih izjemno izkušeni Al Horford, sem ter tja pa s klopi preseneti Payton Pritchard.

Mazzulla: Dončića in Irvinga ne moreš zaustaviti

Čeprav je bil torej Boston v zadnjem obdobju velikokrat blizu naslova prvaka, mu ga z dvojcem Tatum – Brown še ni uspelo osvojiti, za kar prejemata veliko kritik, češ, da nista igralca za velike trenutke.

Jaylen Brown se s tem ne strinja. »Smo drugačna ekipa od lanske in predlanske, ki je v finalu klonila proti Golden Statu. Vem, da nas želijo vsi soditi po rezultatih iz preteklosti, a takšne ekipe do zdaj še nismo imeli. Smo pametnejši, izkušenejši in bolj kompletni kot kdajkoli. Želimo zapreti usta vsem kritikom in priti do naslova prvaka.«

Finale nestrpno pričakuje tudi Jayson Tatum. »Komaj že čakamo, da se začne. Škoda, ker je do finala tako dolg premor. Čutimo, da smo letos na pravi poti do velike nagrade.«

In kako se namerava Boston lotiti Dallasa?

Trener Joe Mazzulla je preudarno razlagal, da se Luko Dončića in Kyrieja Irvinga, ki je zaradi neuspešnega obdobja pri Bostonu sovražnik tamkajšnjih navijačev, ne da ustaviti. »Ljudje se radi osredotočajo samo na posameznike, a v košarki so stvari med seboj povezane. Dončića in Irvinga ne moreš ustaviti. Sta predobra posameznika. Lahko pa ju braniš na visoki ravni in ob tem poskrbiš, da boš popoln v vseh drugih stvareh, kot so zapiranje prostora, skok... Če bomo to naredili, potem bomo v dobrem položaju, da pridemo do končne zmage.«

Spored finala lige NBA Prva tekma (petek, 7. junij, ob 2.30): Boston – Dallas Druga tekma (ponedeljek, 10. junij, ob 2. uri): Boston – Dallas Tretja tekma (četrtek, 13. junij, ob 2.30): Dallas – Boston Četrta tekma (sobota, 15. junij, ob 2.30): Dallas – Boston Morebitna peta tekma (torek, 18. junij, ob 2.30): Boston – Dallas Morebitna šesta tekma (petek, 21. junij, ob 2.30): Dallas – Boston Morebitna sedma tekma (ponedeljek, 24. junij, ob 2. uri): Boston – Dallas