Takoj po objavi insolventnosti je turistično podjetje FTI na svoji spletni strani objavilo brezplačno številko in dodatne informacije za vse potnike, ki bi bili morda zaradi tega prizadeti, oškodovani ali pa bi obstali na potovanju. Okrožno sodišče v Münchnu pa je takoj po objavi insolventnosti imenovalo stečajnega upravitelja.

Nekaj potovanj prisiljeni odpovedati

Po poročanju nemških medijev tokrat težav za potnike, ki so že na potovanju, naj ne bi bilo, saj naj bi za to poskrbel nemški zavarovalni sklad za turistična potovanja. »Trenutno preverjamo, ali še lahko uporabljajo rezervirane storitve in bomo z njimi v kratkem stopili v stik,« so ob tem sporočili iz podjetja FTI in dodali, da so odpovedana potovanja organizatorjev FTI, 5vorFlug in BigXtra z datumom odhoda od ponedeljka, 3. junija, do srede, 5. junija, saj so jih bili po zakonu dolžni preklicati. Nadomestilo za odpovedana potovanja naj bi zagotovil zavarovalni sklad.

V FTI so ob tem še navedli, da se bodo za potovanja z datumom odhoda od četrtka, 6. junija, potrudili, da bi bila lahko izpeljana po načrtih. Če to ne bo mogoče, naj bi stroške odpovedi znova pokrila zavarovalnica, vendar ta krije le stroške paketnih potovanj, medtem ko stroške storitev, ki so rezervirane posebej, na primer letalske karte, najem avtomobilov in podobno, zavarovalnica ne krije.

Iz podjetja so sicer sporočili, da poskušajo najti rešitve tudi za te, vendar ne morejo obljubiti, kako se bodo stvari odvile. Po pisanju nemških medijev morajo potniki, ki bi želeli na rezervirano potovanje, znova rezervirati in plačati počitnice.

Nakup za en evro

Težave podjetja FTI so se začele pojavljati že v času pandemije. Podjetje, ki je takrat zaposlovalo 11.000 ljudi, je država takrat podprla s skoraj 600 milijoni evrov povratnih sredstev, ki jo je, kot poročajo nekateri mediji, podjetje doslej izplačalo v minimalnem znesku.

Pred kratkim je želel konzorcij pod vodstvom ameriškega finančnega vlagatelja Certares za en evro prevzeti FTI in v podjetje vložiti 125 milijonov evrov svežega kapitala. Vendar je trajalo kar nekaj časa, da je nemški organ za varstvo konkurence odobril posel.

Ravno to obdobje bi naj bilo usodno za podjetje. Njihova ponudba se je skrčila, zato so iztržili manj denarja, kot so pričakovali, poleg tega pa so mnogi njihovi partnerji vztrajali pri vnaprejšnjem plačilu. »Posledično se je pojavila povečana potreba po likvidnosti, ki je ni bilo več mogoče premostiti, dokler ni bil zaključen postopek nakupa,« so še sporočili iz FTI.

Ker veliko naših turističnih agencij prodaja aranžmaje FTI, bi se lahko težave pojavile tudi za nekatere slovenske potnike. V FTI so navedli, da se naj stranke v takšnih primerih obrnejo na turistično agencijo, pri kateri so rezervirali potovanje.