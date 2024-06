»Stranke obveščamo, da so zaradi stavke vsi termini odpovedani,« se je glasilo sporočilo, ki smo ga danespopoldne prebrali na spletni strani Upravne enote Ljubljana, največje upravne enote v državi. V času uradnih ur se stranke lahko nenapovedano oglasijo na izpostavah UE na Linhartovi in v Tobačni v Ljubljani, »kjer bomo sprejeli omejeno število strank«, a negotovost ostaja. Število strank, ki jih lahko sprejmejo, bodo namreč še sporočili. Koliko časa bo stranka morala čakati, preden bo prišla na vrsto na tej upravni enoti, lahko torej samo ugibamo. Že danes, ko je še veljalo naročanje, so nekateri za preprost opravek, kot je naročilo osebnega dokumenta ali prijava spremembe bivališča, čakali tudi uro ali več.

Zaposleni na 31 od 55 upravnih enot po državi stavkajo vsak delovni dan že od 15. maja. Po zakonu morajo v času stavke omogočiti opravljanje najnujnejših nalog, kar v praksi pomeni, da bi stavkovna straža pred vrati morala presoditi, ali je posameznikova zadeva res nujna, preden bi jo sprejeli v obravnavo. Pristojno ministrstvo se je na stavko pred dobrim tednom odzvalo z dopisom, v katerem so razširili seznam nujnih nalog, ki jih morajo na upravnih enotah obravnavati brez presoje nujnosti. Dopis je tako širok, da je po oceni sindikata v njem večina nalog, ki jih upravne enote normalno opravljajo, zato dopis po mnenju sindikata ogroža pravico do stavke kot oblike pritiska.

Potem ko je ljubljanska upravna enota še do prejšnjega petka po naših opažanjih ignorirala dopis in zelo selektivno urejala samo najnujnejše zadeve, so danes spoštovali obveznosti v dopisu – in začeli delati precej drugače. Skladno s seznamom sprejemajo vse prošnje, a zelo počasi, približno eno stranko na pet ali deset minut. Zaradi tega so že danes nastajale dolge vrste ne glede na to, ali se je stranka naročila vnaprej ali ne. Zdi se, da so na upravni enoti brez napovedi prešli na belo stavko, kot so že pred meseci napovedali v sindikatu. Odpovedani termini v praksi niso veljali, obvestilo UE Ljubljana je le formaliziralo dejansko stanje, ki ga je vzpostavila stavkovna straža.

Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije, je ocenil, da je v dopisu ministrstva o določitvi nujnih nalog večina nalog, ki jih upravne enote opravljajo v času rednega delovanja, zaradi česar je po njegovem mnenju ogrožena pravica do stavke. »Zakon o stavki govori o določitvi najnujnejših del in nalog, ne pa o vseh nalogah, saj je na tak način stavka nemogoča oziroma prepovedana.«

Bralka nam je sporočila, da so na UE Linhartova še minuli petek kljub dopisu zavračali zadeve, za katere ni bilo mogoče dokazati, da so nujne. »Vratar je posameznike spuščal v preddverje, kjer je stavkovna straža ugotavljala, ali je njihov primer nujen in ali jih bodo spustili do okenca z uradnikom. Potek osebne izkaznice in vozniškega dovoljenja v 14 dneh se jim nista zdela razlog za nujen opravek, češ da se lahko identificiram tudi s potnim listom,« nam je sporočila bralka, ki je v petek zaman obiskala upravno enoto, čeprav je bila naročena in je čakala več kot eno uro. K temu je dodala, da se je predhodno pozanimala glede nujnih zadev, med katerimi je navedena tudi izdaja osebnega dokumenta. »V času, ko sem bila tam, nikomur izmed čakajočih ni uspelo urediti zadeve, zaradi katere je prišel. Zavrnili so celo izdajo osebne izkaznice novorojenčku, češ da izdaja osebnih dokumentov otroku ni prioriteta. Med čakajočimi je bilo veliko jeze, saj so si mnogi za opravek vzeli dopust in vzeli otroka iz šole, misleč, da bodo lahko uredili zadevo.«

Čakali na vstop v poslopje

Slobodan Vuk, predsednik sindikata UE Linhartova, ni želel komentirati, ali so prejšnji teden zavračali zadeve, ki so na dopisu ministrstva, a so v straži presodili, da niso nujne. Je pa pojasnil, da je prejšnji teden konferenca sindikatov upravnih enot sprejela sklep, da bodo dosledno izvajali omenjeni dopis ministrstva.

Po naših opažanjih so danes zavrnili zanemarljivo malo strank. Kljub temu je bila pred vrati precejšnja vrsta, saj so stranke spuščali v notranjost zelo počasi: na vsakih pet ali deset minut. »Na prosti termin sem se preko spleta naročil pred mesecem dni. Zdaj sem prišel in varnostnik na vratih mi je rekel, da bom moral čakati še vsaj pol ure ali uro, da pridem na vrsto. Prišel sem si uredit potni list – ki je potekel, ko sem čakal na ta termin,« nam je povedal Klemen Šutar, ki smo ga srečali, ko je vedril na koncu dolge vrste pred vrati UE Linhartova.

Po naših opažanjih je bilo v vrsti vedno vsaj deset ljudi, največ okoli trideset. Med njimi so bile devetdeset let stare gospe in otroci, ki so komaj shodili. »Čakam že 55 minut, da bi sploh lahko vstopila v stavbo. Ne vem, na kakšni podlagi nam lahko preprečijo vstop v poslopje upravne enote. Ljudje z berglami skoraj eno uro stojijo zunaj na dežju,« je zgroženo pripomnila čakajoča gospa, pred katero je bilo samo dvajset strank, pa je vseeno čakala skoraj uro. Stali so na dežju ali pod ozkim nadstreškom. Straža je sicer zavrnila zelo malo ljudi; stranke, ki so potrebovale overitev določenih dokumentov, so preusmerili k notarju.

Vtisa, da namenoma spuščajo ljudi do okenc zelo počasi, se ni bilo mogoče ubraniti. Tudi neuradno smo dobili razlago, da gre za obliko »bele stavke«, ko posle stavkajoči opravljajo normalno, a počasi. V vrsti so stale tako stranke, ki so več kot mesec dni čakale na dogovorjeni termin, kot tisti, ki so prišli nenapovedano. Sistem elektronskega naročanja je skratka brezpredmeten. Zdi se, kot da je UE Ljubljana z odpovedjo rokov samo formalizirala stanje, ki ga je že uvedla stavkovna straža – čakanje v vrsti ne glede na naročeni termin.

S stavko sicer zaposleni zahtevajo razbremenitev čedalje številnejših obvez in zvišanje plač. Zaradi prenizkih plač uradniki zapuščajo upravne enote, novih pa ne uspejo privabiti, zaostanki so zato čedalje večji. Zahtevajo takojšnje zvišanje plač za sedem plačnih razredov, še pred zaključkom pogajanj o prenovi plačnega sistema. Pri tem opozarjajo, da je upravna enota tik pred zlomom, s stavko pa želijo prisiliti vlado, da čim prej ukrepa in prepreči najhujše.

S točnim številom ne razpolagajo

»Velika večina ljudi razume, da zaposleni stavkajo. A vseeno pri tem občutijo stisko in nemoč. Za vsakega uporabnika je njegova zadeva nujna, saj se drugače ne bi odločil za obisk upravne enote,« je stavko komentirala Alexandra Gregorc, vodja službe za pomoč in odnose s strankami na UE Ljubljana. Dodala je, da na dan brez stavke sprejmejo okoli 1000 strank, ni pa jasno, koliko strank lahko sprejmejo na dan stavke. Tudi sindikalist Vuk je pojasnil, da ne razpolagajo s točnimi številkami dnevnih strank v času stavke. Vodja je še dodala, da razume frustracijo strank, obenem pa razume tudi zahteve zaposlenih: »Podpiram zaposlene v njihovih stavkovnih zahtevah, moram pa ohranjati nevtralnost kot predstavnica organa.«

Tako ministrstvo za javno upravo kot stavkovna straža svetujeta ljudem, naj zadeve, ki niso v lokalni pristojnosti, uredijo na upravnih enotah zunaj Ljubljane. Nekatere stranke, ki so jih stavkovne straže zavrnile, so dobile nasvet, naj si gredo zadeve uredit na upravne enote, ki ne stavkajo. »Saj sem šel na enoto v Grosuplje, tudi tam sem čakal pol ure, da sem prišel na vrsto. Ampak ker moram najprej spremeniti stalni naslov, mi je gospa tam povedala, da lahko naslov spremenim samo v občini, kjer sem doma. Že kakšna dva meseca traja ta dolga pot do potnega lista,« je pojasnil Klemen Šutar. Ko smo ga vprašali, ali podpira stavko, je bil malo presenečen, saj kljub številnim plakatom na pročelju ni vedel, da zaposleni stavkajo. »V vsakem primeru sem pričakoval zaostanke in čakanje. Moja partnerica je tujka. Potrebovala je leto in pol, da so ji podaljšali vsa dovoljenja za prebivanje, pa takrat verjetno sploh niso stavkali. Vsem se nam zdi ta sistem grozen in mislim, da bo stavka vrgla še slabšo luč na javno upravo in celoten poklic, kar bo po mojem še dodatno odvrnilo ljudi od dela na upravnih enotah.«

Stavka 31 upravnih enot Vse delovne dni stavka 31 od 55 upravnih enot po državi. Še 12 jih stavka ob sredah. Samo 15 upravnih enot trenutno ne stavka. Med temi, ki ne stavkajo, so upravne enote v krajih: Cerknica, Dravograd, Grosuplje, Laško, Lenart, Ljutomer, Piran, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Tolmin in Vrhnika.

