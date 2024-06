Na dražbi v Sao Paulu so bili tudi nogometaševi dresi iz FC Barcelone in Paris Saint-Germaina, z njegovimi podpisi, pa tudi dresi nekdanjih soigralcev, kot sta Kylian Mbappe in Lionel Messi.

Poleg tega je nogometaš tistemu, ki je ponudil najvišjo ceno, ponudil priložnost, da z njim igra poker, dirka na stezi za gokart v njegovi vili in odpotuje v savdsko prestolnico, da se udeleži tekme Al-Hilala, kjer igra zdaj.

To je bila že četrta tovrstna dražba, ki jo organizira Neymarjeva nevladna organizacija, namenjena podpori izobraževalnim projektom za otroke iz zapostavljenih družin, ki živijo v soseski Praia Grande, kjer je sam odraščal.

Nogometaševi kritiki pa so nogometaša obtožili, da želi s svojimi dobrodelnimi projekti prepričati oblasti, da bi te omogočile privatizacijo zemljišč ob plažah, ki so trenutno v lasti brazilske države.

Igralka Luana Piovani je bila prva, ki je obtožila Neymarja, ta pa jo je v odgovoru označil za »noro« in ji rekel, naj si v usta zatlači čevelj. Vse to je seveda podžgalo polemiko in še povečalo kritičen odziv javnosti.