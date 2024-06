Po tem ko so v SDS v želji, da se bo odločanje o vladnem predlogu priznanja Palestine zamaknilo za mesec dni, vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o tem priznanju, so v koalicijskih vrstah začeli iskati morebitno rešitev, kako danes kljub referendumski blokadi izpeljati glasovanje. Po naših informacijah tako obstaja več scenarijev, kako bo potekala seja, na kateri bo sicer v vsakem primeru opravljena večurna razprava o predlogu priznanja. V Gibanju Svoboda, SD in Levici so seveda naklonjeni, da bi Palestino priznali še danes, a kot stvari stojijo zaenkrat, bo glasovanje odloženo, saj mora DZ pred nadaljevanjem postopka najprej odločati o vloženi zahtevi za referendum, za kar pa mora po poslovniku počakati najmanj 30 dni.

Kje se skriva potencialna možnost? Prenovljena ustavna ureditev zakonodajnega referenduma iz leta 2013 je med drugim omejila predmet referendumskega odločanja. Ustava v 90. členu odtlej našteva štiri zakonodajna področja oziroma zakone, o katerih referenduma ni dopustno razpisati. Med drugim so to zakoni o ratifikaciji mednarodnih pogodb, pa tudi zakoni, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost. Kdaj bo znana končna odločitev o izpeljavi glasovanja in s kakšnimi argumenti bi se potencialno izpodbijal referndumski manever, zaenkrat ni jasno. Predlog sklepa o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države je odbor DZ za zunanjo politiko sicer včeraj podprl po šesturni razpravi. Zanj je glasovalo devet članov odbora, proti so bili trije poslanci SDS.

Tudi danes je na izredni seji za razpravo glede na časovnico predvidenih šest ur. Premier Robert Golob je po četrtkovi seji vlade pojasnil, da gre za priznanje Palestine v mejah iz leta 1967 oziroma v mejah, o katerih bi se vpleteni strani dogovorili v prihodnjem mirovnem sporazumu. Predlagatelji izredne seje DZ in poslanci vseh treh strank vladne koalicije so v obrazložitvi zapisali, da je slovensko priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države edina prava pot v podporo miru, stabilnosti in varnosti v regiji in rešitvi dveh držav. V opozicijskih strankah SDS in NSi so do predloga o priznanju Palestine kritični, češ da gre za predvolilno potezo pred evropskimi volitvami, in da vlada s sklepom za priznanje Palestine Sloveniji povzroča dolgoročno škodo, saj da s tem »podpira teroristično organizacijo Hamas«.

