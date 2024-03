Olimpija v tekmo sezone vstopa odločena, da z zmago zaostanek za vodilnim Celjem zniža na štiri točke, kar bi prvenstvo naredilo zanimivo. Celje ima načrt, da vsaj z remijem zadrži sedem točk naskoka, z zmago pa bi ušlo na neulovljivih deset točk. Na dveh derbijih v letošnji sezoni so se zmage veselili gostje. Celje je v Ljubljani suvereno zmagalo s 4:2, Olimpija pa v Celju z 1:0, potem ko so gostitelji zapravili kopico priložnosti in je blestel vratar Denis Pintol.

​Ratnik v Olimpiji do leta 2026

Olimpija je izboljšala igro v obrambi, saj na zadnjih dveh tekmah proti Domžalam in Aluminiju ni prejela zadetka, za kar ima veliko zaslug Marcel Ratnik, za katerega je bilo pozimi veliko neuradnega povpraševanja tujih klubov. Dvajsetletni poveljnik obrambe je tik pred derbijem s Celjem podpisal novo pogodbo, da bo v Ljubljani ostal do leta 2026. »Ne zanima nas nič drugega kot osvojitev treh točk, s katerimi bi se Celju zelo približali. Smo polni energije in motivirani. Upam na glasno podporo s tribun,« je odločno napovedal Marcel Ratnik, ki ga čaka veliko dela, saj Celjani premorejo obilo kakovosti v napadu. »Igra v obrambi se izboljšuje, saj smo bolj kompaktni. Vsa ekipa gara, da ne prejmemo gola. Vsak trener pravi, da se obramba začne pri napadalcu, in mi to kažemo na igrišču. Prepričan sem, da bo vsak dal maksimum, na koncu pa bomo videli, kakšen bo razplet,« pravi Ratnik, ki prihaja iz Prekmurja, kjer je bil član Mure, eno sezono pred prihodom v Ljubljano pa je igral tudi za Maribor. Za Olimpijo je odigral že 90 tekem in dosegel pet zadetkov. Eden najboljših mladih nogometašev v Sloveniji je temeljito analiziral moč Celja. »Celje je zelo kakovostna ekipa, zato je tudi na prvem mestu, vendar smo mi kot ekipa boljši. Vem, da bomo to pokazali na igrišču. Na takšni tekmi so lahko odločilne izkušnje. Ekipa, ki bo pokazala več želje, motiva in zbranosti, bo zmagala,« je dodal Ratnik, ki ni želel odgovoriti na vprašanje, ali je dovolj kakovosten, da bi igral v prvi ekipi Celja.

Za Olimpijo in Celje je značilno, da sta ekipi, ki v ligi igrata najbolj napadalen nogomet v ligi in stavita na kombinatoriko. Ali bosta ekipi lahko igrali po tleh, bo odvisno od stanja igralne površine v Stožicah, ki naj bi bila boljša, kot je bila na prvih dveh tekmah spomladi. Adut Celja je, da veliko igra po globini in neposredno proti golu tekmeca. S prodornostjo in preigravanji navdušuje 21-letni ruski krilni napadalec Egor Prucev, ki igra v Celju kot posojeni nogometaš beograjske Crvene zvezde. Po okrevanju po poškodbi je gole znova začel dosegati Aljoša Matko, ki želi postati najboljši strelec lige. V ekipo se vrača Žan Karničnik, ki z energijo in pristopom daje ritem celjski igri. Celjani niso želeli komentirati odločitve predsednika Olimpije Adama Deliusa, ki je ljubljanskim igralcem za zmago obljubil trojne premije. Vsi so prepričani, da so kakovostnejša ekipa od Olimpije. Za Olimpijo so nekoč igrali Mario Kvesić, Aljaž Krefl, Aljoša Matko in Luka Menalo, ki imajo zdaj pomembne vloge v Celju.

​Stresni test za Damirja Krznarja

»Ker igrata med seboj dve najboljši ekipi, je to derbi slovenskega nogometa. V Ljubljano gremo prikazat svojo igro, odigrat dobro tekmo in seveda tudi zmagat. Ne bom rekel, da je to tekma sezone, saj bo prvenstvo še dolgo. Vsaka tekma v ligi je pomembna, saj ne moreš osvojiti več kot treh točk. Za nas je najpomembnejše, da se vrnemo na pot zmagovanja, in imamo idealno priložnost, da to naredimo v Ljubljani. Pot do uspeha je dobra igra, kompaktnost v obrambi in izkoriščanje priigranih priložnosti, ki jih na zadnji tekmi žal nismo,« je napovedal izkušeni kapetan Celja Denis Popović, ki je tudi največja avtoriteta v slačilnici. Tekma bo stresni test za trenerja Celja Damirja Krznarja, da bo izbral najboljšo enajsterico z značajem, neustrašnostjo in bojevniškim duhom. Ob novem neuspehu bi se znašel pod plazom hudih kritik, saj so Celjani na dveh gostovanjih v letošnjem letu osvojili le točko: remi z Bravom (0:0) in poraz z Domžalami (1:2).

Tekme med Mariborom in Domžalami so bile nekoč derbiji za vrh lestvice, tokrat pa je v središču zaradi zanimanja navijačev. Ker se je Maribor po dogodkih v Murski Soboti pritožil na prepoved igranja štirih tekem pred praznimi tribunami doma, odločitev še ni stopila v veljavo, zato se obetajo polne tribune. »Maribor kot mesto in Maribor kot klub, ki je paradni konj tega mesta, je v težkih situacijah vedno stopil skupaj. Kazen nima zveze s športom. Odločitev je, kakršna pač je. Pravilnik je, kakršen je. To je stvar kluba, ki se je pritožil. O tem, kako bo v nadaljevanju, pa ne razmišljam več,« pravi trener Maribora Ante Šimundža.

Pari 24. kroga, sinoči: Aluminij – Mura 2:0 (0:0, 55', 62' Matić), danes ob 15. uri: Olimpija – Celje, ob 17.30: Maribor – Domžale, jutri ob 15. uri: Koper – Rogaška, ob 17.30: Radomlje – Bravo.

17 nogometašev Celja je v letošnji sezoni že doseglo vsaj en zadetek. Celje je z 52 goli najučinkovitejša ekipa lige.