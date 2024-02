Prikrita grobišča: Nam bo bruselj pokopal mrtve? Ne bo!

Odbor za peticije evropskega parlamenta je 14. februarja obravnaval peticijo, ki jo je sprožila evropska poslanka SDS/ELS Romana Tomc. Prvopodpisani pod peticijo je dr. Mitja Ferenc, zgodovinar in član komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč. O dogajanju na odboru za peticije so pričakovano obširneje poročali predvsem desno usmerjeni mediji, drugi so dogodek bolj ali manj le omenili. V odzivih desnih medijev je, poleg čustvenih opisov Ferenčevega nastopa in reakcij članov odbora, velik del prostora zavzela kritika evropske poslanke Ljudmile Novak in njena izjava medijem: »Obžalujem, da je ta tema uvrščena na dnevni red odbora za peticije v evropskem parlamentu. Menim, da je problem pobojev, pokopa in spomina na slovenske povojne in medvojne žrtve problem, ki bi ga morali najprej z vsem spoštovanjem do žrtev reševati v Sloveniji in ne na evropski ravni. Kot nosilka slovenskega zakona o prikritih grobiščih in pokopu žrtev pa si želim, da bi bile vse žrtve medvojnih in povojnih pobojev pokopane na dostojen način in tudi na ljubljanskih Žalah. Žrtvam ne smemo odrekati pravice do groba in dostojnega spomina. Ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov pa se moramo spominjati vseh žrtev s pieteto in željo, da v prihodnosti ne bi prišlo do podobnih dejanj in zločinov. V nobenem primeru pa ne odobravam zlorabe te teme za notranjepolitični ideološki boj.«