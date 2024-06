Zaradi del zastoji na primorski in štajerski avtocesti

Zastoji in zamude na slovenskih cestah se podaljšujejo. Na primorski avtocesti je prišlo do gneče zaradi delovne zapore pred Uncem proti Kopru, pot se posledično podaljša za več kot eno uro, na štajerski avtocesti pa je zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, zaradi česar je treba računati na dodatnih 20 minut vožnje.