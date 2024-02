Svetovni pokal v alpskem smučanju za moške se bo danes in jutri nadaljeval nad jezerom Tahoe v Združenih državah Amerike, ki loči Kalifornijo in Nevado. V Palisades Tahoeju se bodo najprej na sedmi preizkušnji sezone merili veleslalomisti, v nedeljo pa še slalomisti. Čeprav gre za tehnični disciplini, sta obe z različnimi črkami zapisani v sezoni slovenskih alpskih smučarjev. Žan Kranjec namreč v skupnem veleslalomskem seštevku zaseda tretje mesto, slalomisti pa niso osvojili še nobene točke svetovnega pokala.

Slovenska reprezentanca se je na pot v ZDA podala v ponedeljek popoldne, ko je šla z avti do Münchna, od koder je v torek poletela proti San Franciscu. Palisades Tahoe je oddaljen približno tri ure vožnje od omenjenega letališča. Po zadnjih tekmah v Banskem, kjer so izpeljali le veleslalom, slalom pa je zaradi mehke proge tik pred startom Žana Kranjca odpadel, so si v slovenskem taboru želeli trenirati v Kranjski Gori. Toda tega niso dopuščale razmere, tako da so vadili v Pozzi di Fassi. »Na tem smučišču so razmere za trening po večini ves čas odlične, vadili pa smo skupaj z italijansko reprezentanco. Žan po Söldnu funkcionira dobro. Ves čas iščemo optimalne razmere za trening, kar nam dobro uspeva. Pomembno je, da se je spoprijateljil s smučarskim čevljem,« je pred odhodom pojasnil glavni moški trener Klemen Bergant.

Bergant si želi, da bi bili v ZDA dobri pogoji. Zelo nizke temperature ne bi bile najboljše, saj bi bil v tem primeru sneg še bolj agresiven. Na splošno je znano, da organizatorji tekmovalne proge obdelujejo manj z vodo kot v Evropi, kar prav tako ni voda na mlin najboljšega slovenskega alpskega smučarja, ki se na tekmah v ZDA še nikoli ni uvrstil na zmagovalni oder. Najboljši je bil četrti pred štirimi sezonami v Beaver Creeku. V Palisades Tahoeju je tekmoval lani na dveh veleslalomih. Na prvem je zasedel 16. mesto, na drugem pa je odstopil na prvi progi. Po Palisades Tahoeju se bo svetovni pokal nadaljeval v ZDA, saj bodo alpski smučarji prihodnji konec tedna tekmovali na dveh veleslalomih v Aspnu.

Glavni slovenski trener tehničnih disciplin si v ZDA nadeja, da bi se Tijan Marovt končno prvič v karieri uvrstil med dobitnike točk. Glavno vprašanje na današnjem veleslalomu pa bo, ali bo Marco Odermatt dobil še sedmi veleslalom v tej sezoni, skupaj pa že desetega. Žan Kranjec v skupnem seštevku discipline zaseda tretje mesto, pred njim je še Hrvat Filip Zubčić. Klemen Bergant je iz ZDA sporočil dobre novice, saj je slovenska reprezentanca skupaj z Zubčićem in Švicarji našla dober teren za trening. Skupaj so vadili na smučišču Sugar Bowl v Nevadi, kjer so lahko progo polili celo z vodo, kar jim je omogočil Slovenec Branko Žagar, eden glavnih trenerjev na omenjenem smučišču.

Alpski smučarski spored Moški (Palisades Tahoe) Danes: veleslalom (prva proga ob 19. uri, druga ob 22. uri); od Slovencev bo na startu Žan Kranjec. Jutri: slalom (prva proga ob 19. uri, druga ob 22. uri); od Slovencev bosta na startu Žan Kranjec in Tijan Marovt. Ženske (Val di Fassa) Danes: superveleslalom (ob 11. uri); od Slovenk bo oba dneva na startu Ilka Štuhec. Jutri: superveleslalom (ob 11. uri).