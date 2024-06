Čeprav je v vseh pogledih porazna sezone Cedevite Olimpije že preteklost in se je v klubu ne bodo radi spominjali, nikakor ne sme iti v pozabo. Predvsem zaradi tega ne, ker mora služiti kot opozorilo, da se ne sme ponoviti nikoli več. Tega se dobro zaveda tudi vodstvo zmajev, ki je zavihalo rokave in v Ljubljano pripeljalo človeka, za katera so prepričani, da jih bosta popeljala v boljše čase. Trener Zvezdan Mitrović in športni direktor Chechu Mulero ob predstavitvi nista bila gostobesedna. Oba sta namreč poudarila, da svoje raje pokažeta z delom.

Nikolić prva okrepitev

»Dober občutek je, ko se po letih v tujini znova vrneš domov. Tako pravim, ker sem rojen v nekdanji skupni državi. Vračam se tudi v tekmovanje, v katerem sem kot pomočnik pri Budućnosti sodeloval ob ustanovitvi, zato je prisotnih nekaj več emocij. Cedevita Olimpija je klub z imenom in tradicijo, v zadnjih letih pa je nekoliko zašla, kar se tiče rezultatov. Motivirani smo, da naredimo spremembe in sestavimo konkurenčno ter zdravo ekipo, ki bo na parketu kazala energijo, kakovostno igro in ki bo ustvarjala rezultat ter s tem vrnila gledalce na tribune,« je povedal Zvezdan Mitrović, ki je s športnim direktorjem kajpak že zelo dejaven na igralski tržnici. O imenih sicer ni želel govoriti, a po naših informacijah je s klubom pogodbo že podpisal slovenski reprezentant Aleksej Nikolić, pogovori pa naj bi potekali tudi z Mikom Tobeyjem, Binetom Prepeličem, Miho Cerkvenikom... »Kmalu boste izvedeli tudi imena, ki bodo v strokovnem štabu. Gre za strokovne, zveste in delovne ljudi. Trenutno spremljamo na stotine igralcev. Sami veste, da si Olimpija ne more privoščiti vsakogar, zato moramo biti pametni in pozorni na vsako malenkost, da sestavimo homogeno ekipo.«

Potem ko je v sezoni 2021/22 z uvrstitvijo v četrtfinale evropskega pokala ustvarila pravo košarkarsko evforijo, je Olimpija v zadnjih dveh sezonah v Evropi životarila. Glavni cilj bo tako izboljšati rezultate v drugo kakovostnem evropskem tekmovanju, ki ga je Mitrović v karieri z Monacom že osvojil. »Trenutno je glavni cilj, da sestavimo kakovostno ekipo, ki bo motivirana, da zmaga na vsaki tekmi. Vemo, da bomo tako v ligi ABA kot evropskem pokalu igrali tudi z močnejšimi klubi od nas, a želimo tekmovati prav z vsakim. Ne bom obljubljal stvari, raje bom govoril s svojim delom. Lahko pa povem le to, da sem dal v karieri že veliko skozi in da me občutki redko varajo. Kar sem videl do zdaj, je Olimpija odlično organiziran klub, v katerem vsi stremijo k uspehom. S tako podporo bomo tudi lažje delali na parketu in z navijači ustvarili atmosfero, s katero bomo napadli vrh v vseh tekmovanjih,« je optimističen Mitrović.

Prostora za napake ni

Vodstvo Olimpije je prvi stik z Mitrovićem navezalo že v marcu, takrat prek nekdanjega športnega direktorja Vlada Ilievskega, resni pogovori pa so se začeli s prihodom novega Chechuja Mulera. Španec kaj veliko ni želel izdati, le to, da se veseli dela, ki je pred njim. »Olimpija je pomemben klub v Evropi, o njem z izbranimi besedami govorijo tudi v Španiji. Organizacija je na najvišji ravni, kar je izredno pomembno za nemoteno delo. Trenutno smo v izredno pomembnem obdobju, ko začenjamo z grajenjem ekipe za prihajajočo sezono. Prostora za napake ni, s trenerjem Mitrovićem v tem pogledu odlično sodelujeva. Nekateri igralci bodo ostali, pripeljali bomo tudi nekatere slovenske košarkarje. A o imenih trenutno ne bi, saj se stvari spreminjajo iz dneva v dan. Ko bo kaj uradnega, vas bomo o tem nemudoma obvestili.«